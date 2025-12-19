Liczbę około 32 mln pielgrzymów prognozowano jeszcze przed inauguracją Roku Świętego, która odbyła się w Wigilię zeszłego roku.

Rok Święty. Watykan podał liczbę pielgrzymów

Włoski hierarcha, który jest głównym odpowiedzialnym w Watykanie za przygotowanie i przebieg Roku Świętego, podkreślił, że jego nadzwyczajność wynika z tego, że obchody zainaugurował papież Franciszek, a kontynuuje je po jego śmierci Leon XIV.

- Podobna sytuacja w Roku Świętym miała miejsce tylko raz w historii - zauważył abp Fisichella.

Na przełomie grudnia i stycznia Leon XIV dokona uroczystego zamknięcia Drzwi Świętych w czterech papieskich bazylikach, otwartych na początku tego roku jubileuszowego.

Jako pierwsze papież zamknie drzwi w bazylice Matki Bożej Większej pod wieczór 25 grudnia. To tam pochowany jest Franciszek.

27 grudnia zamknięte zostaną Drzwi Święte w bazylice Świętego Jana na Lateranie, która jest katedrą biskupa Rzymu, a 28 grudnia - w bazylice Świętego Pawła za Murami.

W dniu zakończenia Roku Świętego, czyli 6 stycznia rano ceremonia ta odbędzie się w bazylice Świętego Piotra.

Rok Święty ogłaszany jest w Kościele co 25 lat. Częściej ustanawiany jest nadzwyczajny Rok Święty. Ostatni, w 2016 roku za pontyfikatu Franciszka poświęcony był miłosierdziu.

