Ponad 16 tys. tam w USA uznano za potencjalnie niebezpieczne

Ryzyko awarii rośnie z roku na rok z powodu infrastruktury i klimatu

Eksperci ostrzegają, że pęknięcie dużej zapory może wywołać efekt domina

Nowe zdjęcia satelitarne pokazują, w jak złej kondycji są zapory w USA. Pęknięcie którejkolwiek z nich nie byłoby jednorazową tragedią, lecz mogłoby uruchomić sekwencję dramatycznych zdarzeń.

Eksperci biją na alarm. Zły stan techniczny tam w USA

Ponad 16 700 tam w Stanach Zjednoczonych określono jako obiekty o "wysokim potencjale zagrożenia". Blisko 2500 z nich jest w złym stanie technicznym - głoszą eksperci ze Stowarzyszenia Urzędników ds. Bezpieczeństwa Zapór Stanowych. Sytuacja może być jednak znacznie gorsza. Wskazują na to materiały z obserwacji radarowej z satelity Sentinel-1.

ZOBACZ: Żywioł uderzył w amerykański stan. Sytuacja jest "katastrofalna"

Jednym z głównych problemów jest osiadanie zapór, prowadzące do naruszenia ich struktury.

- Niektóre spostrzeżenia sugerują, że dochodzi do wewnętrznej degradacji - ocenia Manoochehr Shirzaei, geolog z uczelni Virginia Tech, cytowany w komunikacie Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU).

Zapora Roanoke Rapids w Karolinie Północnej, jeden z obiektów o wysokim potencjale zagrożenia

Jednym z lepiej udokumentowanych przykładów jest zapora Roanoke Rapids w Karolinie Północnej. Dane radarowe ujawniły osiadanie północnej części konstrukcji, co doprowadziło do pękania betonu i wzrostu zagrożenia dla miasta położonego poniżej tamy.

Czas i klimat pogarszają kondycję konstrukcji

Wśród przyczyn gorszego niż się spodziewano stanu konstrukcji, autorzy raportu wymieniają dwa główne aspekty. Pierwszy z nich to wiekowość materiału. Wiele budowli powstało w latach 50. i 60. XX wieku. Według National Inventory of Dams średni wiek zapory w USA to 61 lat.

Z tym wiąże się też drugi powód. Planując ówczesne inwestycje, nie można było przewidzieć efektu zmian klimatu. Te prowadzą do coraz intensywniejszych opadów, które - jak podkreślają naukowcy - "spychają zapory na granice wytrzymałości".

ZOBACZ: USA kończą budowę najpotężniejszego lotniskowca atomowego świata

Kolejny z badaczy Virginia Tech, analizujących dane satelitarne, dr Mohammad Khorrami ostrzega, że jeśli którakolwiek z dużych zapór w USA zawiedzie, "będzie to katastrofa". Nie chodzi wyłącznie o zalane tereny. Jak zaznacza, awaria może wywołać efekt domina - zabraknie buforów wody istotnych dla rolnictwa i energetyki, co uderzy w całą gospodarkę kraju.

Co gorsza, zauważono, że na zagrożonych terenach często mieszkają społeczności szczególnie narażone. Mogą one w sytuacji kryzysowej mieć ograniczony dostęp do informacji, planów ewakuacji i zasobów, które pozwoliłyby przetrwać trudne momenty.

Co zatem należy zrobić, by uniknąć dramatu? Naukowcy wskazują na kluczowe rozwiązania:

należyte zarządzanie obiektami

konserwację infrastruktury

stworzenie regularnie aktualizowanych dynamicznych modeli ryzyka

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl