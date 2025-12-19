- To na pewno nie była kurtuazyjna wizyta. Bo prezydent Zełenski nie ma czasu, żeby składać takie wizyty - tak ocenił przyjazd prezydenta Ukrainy do Polski dyplomata i były ambasador Polski w Niemczech i USA Janusz Reiter w programie "Najważniejsze pytania". - On rządzi państwem, który jest w stanie wojny. Także ta wizyta była potrzebna - dodał.

Gość przekazał, że brak takiego spotkania budził podejrzenia, czy Polska ma jasne stanowisko w sprawie Ukrainy. - Dobrze, że ten etap się, jak rozumiem, dzisiaj zakończył - powiedział.

Ambasador zauważył też, że "kategoria wdzięczności nie jest w polityce akurat najbardziej przydatna". - Bo na czym to ma polegać? Ukraina nie jest już takim biednym krewnym, który poprosi wszystkich o pomoc. To, co my robimy dla Ukrainy, robimy we własnym interesie - wyjaśnił.

- To nie jest jakaś bezinteresowna akcja solidarności, tylko to jest działanie w obronie polskiego bezpieczeństwa, w obronie naszych podstawowych interesów. To jest najważniejsze. Ukraińcy też mogą powiedzieć: To Polacy powinni być nam wdzięczni za to, że ich chronimy - przekazał Reiter.

Dyplomata o relacjach polsko-ukraińskich. "Ukraina to nie będzie łatwy sąsiad"

- Jeżeli ktoś uważa, że to nie nasza wojna, to znaczy, że się godzi na to, że za chwilę będziemy mieli przy naszej wschodniej granicy Rosję. I będziemy mieli taką granicę, że za rok, 5 lat albo 10 będziemy w stanie wojny - powiedział ambasador.

Reiter zauważył, że "wówczas to my będziemy prowadzić wojnę". - I wtedy inni mogą mówić: Co nas to obchodzi? Czy to jest nasza wojna? Tego typu postawa w tym położeniu geograficznym nie jest bardzo praktyczna - ocenił.

Zapytany o relacje polsko-ukraińskie po zakończonej wojnie, ambasador stwierdził, że nie ma w tej sprawie "żadnych złudzeń". - Ukraina to nie będzie łatwy sąsiad. Po wojnie to nie będzie łatwy kraj. Będzie miał ogromne kłopoty, nie tylko korupcję, ale i bezpieczeństwo wewnętrzne - wyjaśnił.

- Przecież tam zostanie wiele sztuk broni. Zostaną ludzie, którzy nauczyli się używać broni. Utrzymanie tego wszystkiego pod kontrolą nie będzie prostą rzeczą. Na to trzeba być przygotowanym - przekazał.

"Współpraca leży w naszym interesie". Ambasador o kontaktach Warszawy z Kijowem

Dyplomata stwierdził, że relacje z Ukrainą na gruncie polityki historycznej mogą "być trudne". - To my będziemy mieli wybór, czy uznamy to za coś, co powinno przesądzić o naszej polityce wobec Ukrainy. Czy uznamy to za przeszkodę, która może nas zatrzymać w współpracy z Ukrainą - zaznaczył.

Gość podkreślił, że taka współpraca leży w naszym interesie. - Nawet jeżeli jej odmówimy, to my nie uciekniemy od Ukrainy. Ona jest i to jest fakt geograficzny. Nie można się na to obrazić - zaznaczył.

- Jeżeli nawet Ukraina wygra, to my będziemy odczuwali skutki niestabilności wewnętrznej, która w tym kraju będzie. W takiej sytuacji z państwem, który się zmaga z takimi problemami, trzeba współpracować - dodał ambasador.

- Ale mówię to nie dlatego, że uznaję, że sprawa Wołynia jest do takiego łatwego zbycia. To jest sprawa, o której trzeba przypominać - podkreślił Reiter.

