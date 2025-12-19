Dane Światowej Organizacji Turystyki pokazują, że najszybciej rozwijającym się kierunkiem w Europie jest Litwa. Nasz sąsiad odnotował w 2025 roku 21-procentowy wzrost zainteresowania ze strony zagranicznych turystów. Na szczególną uwagę zasługuje Wilno, które jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Jest to zarazem największe litewskie miasto, które słynie z urokliwych, brukowanych uliczek i hipisowskiej dzielnicy Užupis. Obfituje ona w murale uliczne oraz liczne dzieła sztuki, takie jak chociażby anioł z brązu czy posąg rusałki. W wąskich uliczkach znajdują się pracownie artystyczne, butiki z ubraniami miejscowych projektantów, a także modne kawiarnie i restauracje.

Wilno to nie jedyne miejsce, które warto zobaczyć, odwiedzając Litwę. Uwagę turystów zwraca często zamek na wyspie Trakai. Uważa się, że jeszcze w XIV wieku budowę zainicjował wielki książę litewski Kiejstut, zaś inicjatywa została dokończona za sprawą jego syna Witolda na początku XV wieku.

Macedonia Północna zyskuje w oczach turystów. Co warto odwiedzić?

Światowa Organizacja Turystyki wyróżniła także Macedonię Północną, która słynie z imponującej przyrody, w tym krystalicznie czystych jezior. Do niedawna ten kraj był często pomijany przez turystów na rzecz sąsiadów, takich jak Albania i Chorwacja, jednak najnowsze dane pokazują, że sytuacja ta zaczyna się odwracać.

W 2025 roku Macedonia Północna zaliczyła ponad 20-procentowy wzrost liczby odwiedzających w porównaniu z rokiem poprzedzających, co czyni ją jednym z najbardziej zyskujących na popularności wakacyjnych destynacji. Wielu turystów chwali w szczególności kurortowe miasteczko Ochryda, które jest znane z plaż nad jeziorem i bogactwa bizantyjskich zabytków.

Na uwagę zasługuje także stolica Macedonii Północnej, Skopje. Ta miejscowość jest położona nad rzeką Wardar, co sprawia, że miłośnicy przyrody na pewno będą zadowoleni z pobytu w tym miejscu. Dodatkowym atutem jest charakterystyczna architektura.

Destynacje wypoczynkowe na 2026 rok. Wyróżnia się Finlandia

Na trzecim miejscu w zestawieniu znalazła się Finlandia, która odnotowała 17-procentowy wzrost liczby odwiedzających rok do roku. Ten kraj słynie zarówno z saun, jak i z charakterystycznego klimatu. Ze względu na czynniki atmosferyczne do Finlandii warto udać się również zimą, aby doświadczyć zaśnieżonych krajobrazów.

Popularnością cieszą się nie tylko Helsinki, gdzie znajdziemy liczne katedry, ale również miasto Oulu, które niedawno zostało uznane za jedną z europejskich stolic kultury. Znajdziemy tam tętniące życiem kawiarnie, parkowe szlaki turystyczne otoczone charakterystyczną przyrodą, a także port z odrestaurowanymi domami rybaków.

