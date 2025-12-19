Od 1 lutego przyszłego roku obowiązywać będzie w Rzymie bilet w cenie 2 euro (ok. 8,5 zł) dla turystów, którzy będą chcieli zobaczyć z bliska Fontannę di Trevi - ogłosił w piątek burmistrz Wiecznego Miasta Roberto Gualtieri. Z opłaty zwolnieni będą mieszkańcy włoskiej stolicy.

W przypadku słynnej barokowej fontanny bilet będzie wymagany od tych turystów, którzy będą chcieli podejść do niej jak najbliżej i stanąć przy jej brzegu. W ubiegłym roku powstała tam specjalna kładka, dzięki której turyści mogą z naprawdę bliska przyjrzeć się figurom zdobiących fontannę.

Opłata za zobaczenie Fontanny di Trevi. Rzym wprowadza zmiany

Władze Rzymu postanowiły ponadto, że na liście zabytków objętych od 1 lutego opłatą za wstęp będą też: Willa Maksencjusza przy via Appia Antica, Muzeum Napoleońskie, muzeum rzeźby antycznej imienia Giovanniego Barracco, muzeum Carlo Bilotti w dawnej oranżerii w parku Villa Borghese i muzeum poświęcone rzeźbiarzowi Pietro Canonica również w tym parku.

W 2023 roku po latach dyskusji postanowiono wprowadzić bilety wstępu do Panteonu dla turystów z Włoch i zagranicy, z wyjątkiem zwiedzających rzymian. Bilety obowiązują od lipca 2023 roku. Ich koszt to 5 euro (ok. 21 zł).

Włochy. Fontanna di Trevi jedną z wizytówek Wiecznego Miasta

Fontanna di Trevi to najbardziej znana barokowa fontanna w Rzymie. Została zbudowana z inicjatywy Klemensa XII w miejscu istniejącej wcześniej fontanny zaprojektowanej przez Leona Battiste Albertiego z 1435 r. Zasila ją woda doprowadzona akweduktem zbudowanym w 19 r. p.n.e.

Wszyscy zapaleni turyści, którzy odwiedzają Rzym doskonale znają zapewne tradycję, zgodnie z którą do wody w Fontannie di Trevi wrzucić trzeba monetę, aby zapewnić sobie szczęście, powodzenie i powrót do Rzymu. Robi się to prawą rękę przez lewe ramię. Jeśli monety będą dwie, turysta zapewni sobie ponadto gorący romans. Trzy monety to z kolei gwarancja ślubu.

W ten sposób dziennie do fontanny trafiać może nawet trzy tysiące euro, a rocznie nawet 1,5 mln euro.

