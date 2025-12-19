Według władz w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w regionie ukraińskiego miasta portowego Odessa zginęło co najmniej siedem osób. Kolejne piętnaście osób zostało rannych podczas ataku na "obiekty infrastruktury portowej" - oświadczył w mediach społecznościowych gubernator regionu Ołech Kiper. Według urzędnika rosyjska armia zaatakowała przy użyciu rakiety balistycznej.

December 19, 2025 at 8:45 PM



Odessa, air defence.



Turks see with their own eyes how the air defenses of the 404 (supplied by NATO) are very effective in hitting their own citizens and other infrastructure.



Of course they'll blame Russia, and not the worthless NATO air defense… pic.twitter.com/Ytz9Tuihlx — SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) December 19, 2025

Na miejscu zapaliły się ciężarówki stojące na parkingu. Praca służb ratunkowych jest utrudniona z powodu trwającego alarmu lotniczego.

Wicepremier Ukrainy ds. odbudowy Ołeksij Kułeba zareagował na ten rosyjski atak, wzywając społeczność międzynarodową do adekwatnej odpowiedzi i wzmocnienia presji sankcyjnej na Rosję.

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko zapewniła, że po zmasowanym rosyjskim ostrzale region odeski zostanie zabezpieczony wszystkimi niezbędnymi zasobami w celu utrzymania stabilności humanitarnej.

Rosyjski atak miał miejsce w dzień wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała w Odessie

Rosjanie zaatakowali także most we wsi Majaky w obwodzie odeskim. Ekspert ds. walki elektronicznej i systemów łączności Serhij "Flash" Beskrestnow powiedział dla agencji UNIAN, że nocą oraz w ciągu dnia Rosjanie wysłali około 15 Shahedów. Uderzyli także pociskiem balistycznym z głowicą kasetową. Według eksperta pocisk uderzył w most po południu.

Gubernator Odessy, Ołech Kiper, poinformował wówczas, że rosyjski dron zabił kobietę przejeżdżającą przez most samochodem na południowy zachód od Odessy. Jej troje dzieci zostało rannych.

