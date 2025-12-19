Putin o rosyjskich aktywach w Europie: To nie kradzież, to grabież

Władimir Putin otworzył tegoroczną konferencję stwierdzeniem, że w walkach na Ukrainie cała inicjatywa miała przejść w ręce wojsk rosyjskich. Wymienił kolejne zajęte przez Rosja miejscowości. Odniósł się także do nagrania opublikowanego przez Wołodymyra Zełenskiego, które zaprzeczało temu, że Rosjanie zajęli cały Kupiańsk.

- On tam był na progu. Co tak pan stoi na progu, zapraszamy do domu! - ironizował Putin, sugerując, że materiał nagrano na rogatkach miasta.

Według Putina Ukraińcy mają wyłącznie cofać się i tracić kolejne terytoria, a mimo to w jego ocenie nie chce uczestniczyć w rozmowach pokojowych. Powtórzył także, że Rosja zdobędzie tereny, do których rości sobie prawa (obwody krymski, zaporoski, doniecki, ługański i chersoński) jeśli nie drogą dyplomatyczną, to zbrojną.

- Nie widzimy, aby Ukraina była gotowa do rozmów - powiedział rosyjski przywódca.

Putin o zamrożonych rosyjskich aktywach: To nie kradzież, to grabież

Putin odniósł się do rozmów w Brukseli, podczas których zapadły decyzje dotyczące rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie. Rosyjski prezydent wyraził satysfakcję, że upadł pomysł finansowania z rosyjskiego kapitału pożyczek dla Ukrainy, ale ostro skrytykował blokadę rosyjskich rachunków.

- To nie kradzież, to grabież. Kradzież to niejawne zajęcie czyjejś własności, jawne zajęcie to grabież, a oni to chcą zrobić jawnie - powiedział Władimir Putin i zapowiedział, że Rosja będzie dochodzić roszczeń przed międzynarodowymi trybunałami.

- W przypadku zajęcia jej aktywów Rosja będzie bronić się w sądach, w jurysdykcji niezależnej od decyzji politycznych - zapowiedział Putin i zasugerował, że państwa Unii Europejskiej chcą wykorzystać rosyjskie pieniądze do łatania własnych budżetów.

- Konfiskata rosyjskich aktywów w Europie podważy zaufanie do strefy euro, to tylko kwestia czasu - dodał.

Prezydent Rosji stwierdził, że w liderzy UE nie porozumieli się w sprawie przekazania rosyjskiego kapitału Ukrainie, gdyż byłoby to nadmiernym obciążeniem dla budżetów państw członkowskich.

- Następstwa mogą być ciężkie dla grabieżców. Chodzi o to, że oni chcąc tylko grabić. Jeden z pomysłów to udzielić kredytu reparacyjnego z naszych aktywów. Ale co to znaczy - to skutki dla budżetu każdego państwa - powiedział Putin.

- Kredyty, nawet zabezpieczone naszymi aktywami, muszą znaleźć odzwierciedlenie w budżecie każdego państwa, które kredytu udziela. A w takiej Francji dług państwa wynosi 120 proc. U nas - 17,7 - wyliczał rosyjski przywódca.

Putin powiedział na antenie rosyjskiej telewizji, że jeśli rosyjskie aktywa zostaną skonfiskowane, to Europa "poniesie nie tylko wizerunkowe i bezpośrednie finansowe straty", ale także "przyjdzie jej kiedyś oddać to, co ukradłą".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni