Potężna broń u sąsiada Polski. Może przenosić głowice nuklearne

Rakiety systemu Oresznik trafiły na Białoruś - poinformował w czwartek Aleksandr Łukaszenka. Pociski tego typu mogą przenosić głowice nuklearne, a szacunkowy zasięg broni to ok. 4 tys. km. Przekazanie broni sąsiadowi Polski to efekt współpracy wojskowej Białorusi z Rosją.

Aleksandr Łukaszenka przemawia przy mównicy.
Belarusian Presidential Press Service/AP
Aleksandr Łukaszenka poinformował o rozmieszczeniu systemów Oresznik na Białorusi

Aleksandr Łukaszenka poinformował, że systemy Oresznik znajdują się już na terytorium Białorusi i rozpoczynają swoją służbę bojową. - Nasza współpraca wojskowa, przede wszystkim z Federacją Rosyjską, zapewnia strategiczną obronę. Białoruś i Rosja wdrażają szereg strategicznych środków odstraszania - powiedział przywódca Białorusi.

 

- Obejmuje to rozmieszczenie na naszym terytorium komponentu Regionalnej Grupy Wojsk: w przypadku eskalacji konfliktu dziesiątki tysięcy żołnierzy z zachodniej Rosji dołączą do działań wojennych jako drugi rzut - kontynuował Łukaszenka.

 

Podkreślił, że system Oresznik ma pełnić funkcję odstraszającą.

Białoruś. Rakiety Oresznik w stanie gotowości bojowej

Pociski balistyczne średniego zasięgu Oresznik zostały zaprezentowane przez Rosję w zeszłym roku, gdy zostały wykorzystane do ataku na Dniepr w Ukrainie. Przedstawiane są jako "eksperymentalna broń zdolna do ominięcia zaawansowanych systemów obrony powietrznej"; co więcej pociski są zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych.

 

Oresznik to zaawansowany system rakietowy oparty na technologii podobnej do międzykontynentalnej rakiety RS-26 Rubież. Szacowany zasięg broni to ok. 4 tys. km. Pozwala to na uderzanie w cele w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Prędkość maksymalna wynosi ponad 10 tys. km/h.

 

