Jak przekazała agencja Reutera, 48-letni Portugalczyk ponad dwie dekady temu był zapisany na listę studentów na Uniwersytecie Browna. - Był doktorantem fizyki i znał budynek, w którym doszło do strzelaniny - przekazała agencji prokurator Leah Foley.

Jak poinformowali podczas konferencji prasowej szef policji w Providence, Oscar Perez, oraz prokurator generalny Rhode Island, Peter Neronha, mężczyzna podejrzewany o dokonanie strzelaniny na amerykańskiej uczelni został znaleziony martwy. Śledczy uważają, że odebrał sobie życie i wstępnie wykluczyli, że do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie.

Ciało 48-latka zostało znalezione w magazynie w Salem w stanie New Hampshire. Zdaniem śledczych mężczyzna wynajął wcześniej ten lokal. Póki co nie jest jasne, dlaczego zdecydował się odebrać sobie życie właśnie w tym miejscu ani dlaczego dokonał strzelaniny na Uniwersytecie Browna. - Nie sądzę, żebyśmy mieli pojęcie, dlaczego teraz, ani dlaczego Brown, ani dlaczego ci uczniowie, dlaczego ta klasa - powiedział Neronha.

Strzelanina na amerykańskim kampusie. Odnaleziono ciało podejrzanego

Prokurator Foley wskazała, że dwa dni po strzelaninie Portugalczyk zabił profesora Massachusetts Institute of Technology. W poniedziałek uczony został postrzelony we własnym domu, natomiast we wtorek zmarł w szpitalu wskutek odniesionych obrażeń. 47-letni Nuno Filipe Gomes Loureiro był profesorem fizyki oraz nauk jądrowych.

Foley powiedziała, że śledczy są przekonani, że mężczyzna "zamordował profesora MIT Nuno Loureiro", podkreślając, że prokuratorzy mają wystarczające dowody łączące go z tym przestępstwem. Jeden z urzędników, cytowany przez agencję Reutera, uważa, że Loureiro oraz jego oprawca przed laty uczęszczali na ten sam uniwersytet w Lizbonie.

Do strzelaniny na Uniwersytecie Browna w Providence w stanie Rhode Island doszło w sobotę. W wyniku tego zdarzenia zginęły dwie osoby, a dziewięć zostało rannych. Śledczy natychmiast rozpoczęli działania mające na celu ustalenie sprawcy. Jak informowali, podejrzany uciekł pieszo. Skłoniło ich to do wszczęcia poszukiwań opartych głównie na nagraniach z monitoringu.

Miał dokonać strzelaniny na Uniwersytecie Browna. Został znaleziony martwy

Policja udostępniła wizerunek zamaskowanego mężczyzny i poprosiła lokalną społeczność o pomoc w jego identyfikacji. Na nagraniach było widać podejrzanego spacerującego po pobliskiej dzielnicy zarówno przed, jak i po ataku.

Jak przekazał prok. Neronha po odnalezieniu ciała 48-letniego Portugalczyka, śledczy są "w stu procentach przekonani, że osiągnęli swój cel". - Sprawa jest zamknięta z punktu widzenia ścigania - wskazał, dodając, że służbom udało się także znaleźć samochód należący do zmarłego, który poddano oględzinom.

