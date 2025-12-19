Wołodymyr Zełenski powiedział w czwartek, że popiera przeprowadzenie wyborów przez internet dla Ukraińców mieszkających za granicą.

Deputowany ukraińskiej opozycji Wołodymyr Ariew zwrócił uwagę, iż głosowanie przez internet, za pośrednictwem systemu Diya (odpowiednik polskiego mObywatela - red.) mogłoby naruszyć tajność oraz bezpośredniość wyrażania woli. "Nie ma technicznego rozwiązania, które zapewniłoby zgodność wyborów online z konstytucją" - pisze Ariew.

Zdaniem deputowanego nie można także cyfrowo przeliczyć głosów, a weryfikacja poprawnie oddanego głosu może trwać "niemal tyle co kadencja nowo wybranego prezydenta". Dużym minusem takiego rozwiązania o którym pisze Ariew jest także kontrolowanie wszystkich serwerów przez władze.

Zełenski jest za głosowaniem online. "Nie potrzebuje uczciwych wyborów"

Polityk powołuje się także na decyzję Komisji Europejskiej, która w 2018 r. stwierdziła, że ​​żadna forma głosowania zdalnego w niekontrolowanym środowisku nie jest w stanie zapewnić takiego samego poziomu przejrzystości i bezpieczeństwa jak w tradycyjnych lokalach wyborczych. Co więcej Diya już kilkakrotnie "upadła" podczas masowych głosowań.

Ariew wskazuje także, na przykład Mołdawii która zorganizowała wystarczającą liczbę zagranicznych lokali wyborczych poza konsulatami na czas wyborów. W tym celu prowadzono negocjacje z władzami krajów, w których obywatele Mołdawii mieszkają w zwartych grupach, i uzgodniono zapewnienie lokali do głosowania.

"A jeśli Zełenski nadal będzie nalegał na wybory online, to znaczy, że nie potrzebuje uczciwych wyborów . To oznacza, że ​​znów będziemy musieli postępować jak poprzednio, próbując uzurpować sobie władzę" - napisał.

