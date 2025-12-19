Gazeta zwraca uwagę, że trend komercjalizacji świąt postępuje, a z roku na rok przybywa osób, dla których ich najważniejszym elementem są prezenty. "Nie kupuje ich tylko kilka procent społeczeństwa, a mimo ogólnej skłonności do obniżania świątecznych wydatków akurat tej pozycji to niespecjalnie dotyczy" - czytamy w dzienniku.

Boże Narodzenie. Prezenty najważniejszym elementem świąt

"Rzeczpospolita", powołując się na badanie ARC Rynek i Opinia, podaje, że w tym roku tylko 17 proc. planuje obcięcie budżetu na świąteczne upominki, zwiększy go 27 proc., a 56 proc. wyda podobną kwotę jak w 2024 r. Na prezenty Polacy wydadzą średnio 798,2 zł.

"Z badania prof. Dominiki Maison wynika, że 77 proc. Polaków lubi dawać prezenty. Wymarzony prezent pod choinkę to najczęściej pieniądze, co wskazał co piąty badany. 18 proc. wymieniło książki, a 14 proc. elektronikę" - pisze gazeta.

