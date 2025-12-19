Sławomir Mentzen powiedział w trakcie piątkowej konferencji, że kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, to "Polacy jako naród, jako społeczeństwo stanęli na wysokości zadania", pomagając Ukraińcom, którzy uciekli przed wojną do naszego kraju. - Polacy stanęli na wysokości zadania, Polacy okazali swoje serce. Ale polscy politycy zupełnie wtedy zawiedli - powiedział.

Formułując zarzuty wobec polityków, Mentzen stwierdził, że "nie zabezpieczyli" oni "w żaden sposób naszych interesów". - Zaczęli pomagać państwu ukraińskiemu, nie dostając nic w zamian. Wprost to mówili. Oni są sługami państwa ukraińskiego - przekonywał, oceniając, że "Polska przekazała Ukrainie przekazała do teraz 100 miliardów", nie otrzymując nic w zamian.

- Gdy w Przewodowie uderzyła ukraińska rakieta, zabijając dwóch Polaków, do tej pory nie otrzymaliśmy nawet przeprosin. Rodziny ofiar nie otrzymały żadnego odszkodowania. Ukraińcy udali, ze to nie jest ich sprawa. Że w tak drobnej sprawie nie muszą wykonać żadnego gestu - powiedział, odnosząc się do incydentu z listopada 2022 roku, kiedy w lubelskiej wsi graniczącej z Ukrainą eksplodowała rakieta, zabijając dwóch mężczyzn.

- (Wołodymyr) Zełenski nas na forum ONZ oskarżał, że my współpracujemy z Putinem, że Polska w tym sporze jest po stronie Putina. Tak wyglądała wdzięczność Ukrainy za to wszystko, co dla nich zrobiliśmy. Polscy politycy nie tylko nie dbali o interesy Polski. Nie dbali też o interesy Polaków. Doszło do tego, że Ukraińcy w Polsce mieli więcej praw niż Polacy - mówił.

Wołodymyr Zełenski z wizytą w Polsce. Mentzen zabrał głos. "Domagamy się"

Mentzen ocenił także, że Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną do Polski, otrzymują zbyt dużą pomoc od naszego państwa. Chodzi m.in. o wsparcie socjalne oraz prawo do korzystania ze świadczeń medycznych. - Każdy Polak, żeby pójść do lekarza, żeby po prostu pójść do przychodni, musiał płacić składkę zdrowotną. Były przypadki, kiedy ktoś był wyrzucany ze szpitala i otrzymywał wielki rachunek za to, że nie miał ubezpieczenia. W tym samym czasie każdy Ukrainiec tylko dlatego, że jest Ukraińcem, jest leczony w Polsce za darmo - stwierdził lider Konfederacji.

Powiedział, że "pieniądze polskich podatników powinny być przekazywane na potrzeby Polaków, a nie na potrzeby żadnego innego narodu". - Polska ma tragiczną sytuację budżetową. mamy największy w tym momencie przyrost długu w całej Unii Europejskiej. Rekordowy deficyt, rekordowy dług. Zmierzamy w kierunku finansowej katastrofy. I pomimo tego przekazujemy 100 miliardów Ukrainie. Pomimo tego nadal wypłacamy socjal Ukraińcom i ich utrzymujemy w Polsce - przekonywał.

Stwierdził także, że "dzieje się tak, bo Polscy politycy nie dbają o polskie interesy, dbają tylko o interesy Ukraińców". W związku z piątkową wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Polsce Mentzen zaapelował o to, "żeby Polska zaczęła wreszcie stawiać jakieś warunki" Ukrainie. Wskazał, że chodzi m.in. o domaganie się przeprowadzenia ekshumacji na Wołyniu.

- (Ukraińcy) do tej pory nie doczekaliśmy się żadnych przeprosin za Wołyń, nie doczekaliśmy się realnej zgody na ekshumację. Szczątki naszych przodków leżą w ich ziemi, w Wołyniu, bez żadnego pochówku, bez grobu, bo Ukraińcy nie zgadzają się na przeprowadzenie ekshumacji. Polscy politycy o to nie zadbali, kiedy był na to czas - ocenił lider Konfederacji.

