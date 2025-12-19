Marcin Przydacz w "Gościu Wydarzeń". Transmisja w Polsat News
Polska
W piątkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" pojawi się szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Prowadzący Grzegorz Kępka zapyta polityka m. in. o spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 i na Interia.pl i Polsatnews.pl od godziny 19:15.
Marcin Przydacz w "Gościu Wydarzeń"
W drugiej części programu gościem będzie Michał Federowicz z Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura.
