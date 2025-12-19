Kolejne napięcia na linii USA-Wenezuela. Trump: Nie wykluczam wojny

Donald Trump, w trakcie rozmowy dla telewizji NBC News został zapytany, czy Stany Zjednoczone dopuszczają możliwość wojny z Wenezuelą. Amerykański prezydent odpowiedział, że "nie wyklucza tego", mimo że wielokrotnie twierdził, iż za jego kadencji USA nie będzie "rozpoczynać nowych wojen, lecz kończyć wojny".

ZOBACZ: Kolejny ruch Trumpa ws. Wenezueli. "Jest całkowicie okrążona"

Republikanin podkreślił też, że przywódca Wenezueli Nicolas Maduro wie, czego USA od niego oczekują. - Wie dokładnie, czego chcę. Wie to lepiej, niż ktokolwiek inny - stwierdził Trump, jednak odmówił deklaracji, że pozbawienie Maduro władzy jest jego głównym celem.

Gorąco na linii USA-Wenezuela. Mocne zapowiedzi Trumpa

Amerykański prezydent nakazał także blokadę tankowców objętych sankcjami, płynącymi z i do Wenezueli, a dwa dni później zapowiedział, że działania te mogą być kontynuowane. - Jeśli będą na tyle głupi, żeby pływać dalej, to będą kończyć w jednym z naszych portów - powiedział Trump.

Stany Zjednoczone zwiększają w ostatnich dniach presję na Wenezuelę i jej prezydenta Nicolasa Maduro. We wtorek Donald Trump określił reżim Maduro jako "zagraniczną organizację terrorystyczną". Prezydent USA stwierdził również, że "Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii armadę sformowaną w Ameryce Południowej".

Stany Zjednoczone prowadzą też ataki na statki przemytnicze na Karaibach. Dotychczas amerykańska armia uderzyła w 28 łodzi, w wyniku których zginęło 100 osób. W ostatnich tygodniach Trump nie wykluczał już uderzeń w cele lądowe w Wenezueli, związane przede wszystkim z produkcją i handlem narkotykami. Prezydent USA twierdził, że takie ataki mają rozpocząć się "niedługo".

bp / mjo / polsatnews.pl