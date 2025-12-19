- Do karambolu doszło w Stojeszynie (w woj. lubelskim) w gęstej mgle ok. godziny 20:30 - powiedziała polsatnews.pl aspirant sztabowy Faustyna Łazur z KPP Janów Lubelski. Jak dodała, zderzyło się co najmniej 10 aut.

Do wypadku doszło na trasie S19 pomiędzy węzłem Modliborzyce a węzłem Janów Lubelski Północ.

Policjantka przekazała, że są ranni. - Trudno podać dokładną liczbę poszkodowanych osób, gdyż karetki z rannymi pojechały do rożnych szpitali - dodała. Na miejscu trwa akcja służb. Trasa w stronę Rzeszowa jest zablokowana.

Karambol w mgle na S19. Jest wielu rannych

Wcześniej IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą, które obejmą województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, świętokrzyskie, łódzkie, śląskie, opolskie oraz część woj. kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Alerty obowiązywać będą od piątku od godz. 17, do soboty do godz. 10. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Więcej informacji wkrótce.

