Dyplomata i były ambasador Polski w USA i Niemczech Janusz Reiter w "Najważniejszych pytaniach"
Gościem piątkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie dyplomata, były ambasador Polski w Niemczech i USA Janusz Reiter. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.
