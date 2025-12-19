Dyplomata i były ambasador Polski w USA i Niemczech Janusz Reiter w "Najważniejszych pytaniach"

Gościem piątkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie dyplomata, były ambasador Polski w Niemczech i USA Janusz Reiter. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

