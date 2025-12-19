Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z Karolem Nawrockim mówił o nowym otwarciu. Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Ukrainie, zapytany jak można rozumieć te słowa odpowiedział, iż może chodzić o prezydenta Polski. - Na scenę relacji polsko-ukraińskich wkracza nowy polityk, Karol Nawrocki. To jest pewnego rodzaju nowe otwarcie - powiedział Cichocki na antenie Polsat News.

Były ambasador podkreślił też, że Zełenski mógł mieć na myśli wnioski ekshumacyjne wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. - Wydaje się, że to dla pana prezydenta Nawrockiego bardzo istotne. Ekshumacje na Ukrainie ruszyły, ale faktycznie nie dotyczyły one lokalizacji wskazanych we wnioskach IPN.

ZOBACZ: Wspólna konferencja Zełenskiego i Nawrockiego. "Zła informacja dla Rosji"

- Jeśli tutaj też nastąpił progres, to prezydent Zełenski miał pełne prawo użyć tych słów jako nowej jakości w naszych relacjach - podkreślił były ambasador.

Były ambasador o słowach Nawrockiego. "To bardzo subiektywne"

Ambasador Cichocki odniósł się także do słów Karola Nawrockiego o działaniach Polski w pomocy Ukrainie, które zdaniem prezydenta "nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem". - To są rzeczy bardzo subiektywne. Ktoś uzna poziom wdzięczności za odpowiedni, ktoś inny, że nieodpowiedni - wskazał.

WIDEO: Były ambasador o wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie

- Na Ukrainie też często mówi się w odniesieniu do tych wydarzeń, że polskie władze nie wykazały zainteresowania rozwiązaniem tego problemu. Wydaje mi się, że tej niewdzięczności po obu stronach było po równo i możemy iść dalej - podsumował ambasador Cichocki.

