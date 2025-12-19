Odnosząc się do tej sprawy, Viktor Orban skomentował, że udało się przetrwać "długą i trudną noc". Rozmowy na temat wsparcia finansowego dla Ukrainy były prowadzone w nocy z czwartku na piątek. Ostatecznie na szczycie w Brukseli zapadła decyzja o udzieleniu temu krajowi pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata.

Część polityków chciała, aby środki przeznaczone na ten cel pochodziły z zamrożonych rosyjskich aktywów, jednak nie udało się zrealizować tego postulatu. Z tego faktu zadowolony jest m.in. węgierski premier. "Nie pozwoliliśmy Europie wypowiedzieć wojny Rosji" - napisał Orban, oceniając, że w przeciwnym razie doszłoby do "wciągnięcia" Starego Kontynentu w konflikt zbrojny i "nałożenia na Węgry obciążenia finansowego w wysokości 1000 miliardów forintów".

"Udało nam się chronić węgierskie rodziny przed tym. Jednocześnie 24 państwa członkowskie postanowiły udzielić Ukrainie pożyczki wojennej na kolejne dwa lata. Jeśli Ukraina nie będzie w stanie spłacić pożyczki, te europejskie kraje będą musiały pokryć jej spłatę" - przekonywał węgierski premier.

Wsparcie dla Ukrainy. Orban: oszczędziliśmy naszym dzieciom i wnukom ciężaru

Orban zaznaczył, że zarówno jego kraj, jak i Słowacja oraz Czechy, nie przystąpią do mechanizmu pomocowego. "Dzięki temu oszczędziliśmy naszym dzieciom i wnukom ciężaru tej ogromnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. Udział Węgier w pożyczce wojennej wyniósłby ponad 400 miliardów forintów" - opisywał.

Choć Orban przekonywał, że "udało się uniknąć ryzyka wojny", to ocenił, że przygotowania do konfliktu zbrojnego "najwyraźniej trwają w Brukseli".

Wyraził przekonanie, że pokój w Europie może być zapewniony jedynie przez "rząd patriotów". "Gdyby w Węgrzech istniał rząd brukselski, pchnąłby Węgry do wojny i wydałby wszystkie pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nie możemy i nie pozwolimy, aby to się stało!" - podsumował.

