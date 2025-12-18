Zełenski ostrzega USA i Europę przed planami Rosji. "Potrzebna jest odwaga"

- Otrzymaliśmy kolejne sygnały z Moskwy, że przyszły rok będzie rokiem wojny. Nie są to sygnały skierowane wyłącznie do nas. Ważne jest, aby nasi partnerzy to dostrzegli. Ważne jest, aby nie tylko to dostrzegli, ale także zareagowali, w szczególności partnerzy z USA, którzy często twierdzą, że Rosja rzekomo chce zakończyć wojnę. Ale z Rosji dochodzą zupełnie inne sygnały, inna retoryka – i to w postaci oficjalnych rozkazów dla ich armii – powiedział Zełenski w przemówieniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych.

Zełenski ostrzega przed Rosją. "Potrzebna jest odwaga"

Ukraiński prezydent podkreślił, że należy "dostrzegać i reagować" na takie nastawienie Rosji. Oskarżył Moskwę o to, że ukrywa "pragnienie zniszczenia Ukrainy i Ukraińców", a także o chęć doprowadzenia do "legitymizacji kradzieży naszych ziem, a dalej – innych krajów w Europie, które ktoś w Rosji może kiedyś nazwać rzekomo swoimi historycznymi ziemiami".

Według niego Ukrainie potrzebne są rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, finansów, w szczególności dotyczące rosyjskich aktywów.

- Potrzebna jest też odwaga wszystkich naszych partnerów, aby dostrzegać prawdę, uznawać ją i działać zgodnie z nią – podkreślił.

Putin mówił o "młodych świniach". Zaatakował europejskich przywódców

Podczas środowej narady w ministerstwie obrony Władimir Putin oznajmił, że jego kraj osiągnie swoje cele na Ukrainie środkami dyplomatycznymi lub wojskowymi i będzie dążyć do rozszerzenia tam "strefy buforowej".

- Po pierwsze, cele specjalnej operacji wojskowej (inwazji na Ukrainę - red.) niewątpliwie zostaną osiągnięte. Wolelibyśmy osiągnąć to i usunąć przyczyny konfliktu środkami dyplomatycznymi – powiedział rosyjski przywódca.

Jego zdaniem politycy w Europie, których nazwał "młodymi świniami" celowo podsycają "histerię" wokół potencjalnej wojny. Jednocześnie podkreślał siłę militarną Rosji, zapowiedział wprowadzenie do służby Oresznika i poprawę funkcjonowania sił strategicznych.

- To kłamstwo, nonsens, czysty nonsens o jakimś wyimaginowanym zagrożeniu rosyjskim dla krajów europejskich - mówił Putin.

