Wołodymyr Zełenski po godz. 18 wylądował w Polsce. Prezydent Ukrainy w piątek spotka się po raz pierwszy z prezydentem Karolem Nawrockim. Zostanie też przyjęty przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. - Podczas rozmów prezydentom mają towarzyszyć p.o. szefa IPN w Polsce i jego ukraiński odpowiednik - ustalił reporter Polsat News Grzegorz Urbanek.

Zgodnie z programem zamieszczonym przez KPRP ceremonię oficjalnego powitania Wołodymyra Zełenskiego przez Karola Nawrockiego przewidziano na godz. 10 na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Plan wizyty

O godz. 10.15 odbędzie się spotkanie w cztery oczy prezydentów Polski i Ukrainy. Od godz. 11.00 będą trwały rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów.

 

Według KPRP tuż przed godz. 12 zaplanowano spotkanie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego z przedstawicielami mediów. 

 

- Podczas rozmów w Pałacu Prezydenckim Karolowi Nawrockiemu i Wołodymyrowi Zełeńskiemu mają towarzyszyć p.o. szefa IPN w Polsce i jego ukraiński odpowiednik - ustalił reporter Polsat News Grzegorz Urbanek.

 

 

 

 

Dr hab. Karol Polejowski i Ołeksandr Afiorow mają być oficjalnie włączeni w skład delegacji Polski i Ukrainy i skupić się na temacie ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Strona ukraińska właśnie potwierdziła udział Afiorowa w rozmowach. Polityka historyczna ma być jednym z trzech najważniejszych tematów w czasie rozmów prezydentów. Dwa pozostałe to bezpieczeństwo i kwestie gospodarcze.

 

 

 

 

ZOBACZ: Spotkanie Nawrocki-Zełenski jeszcze w tym roku? "Pracujemy nad tym"

 

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty również będzie gościł Wołodomyra Zełenskiego, co przekazał kilka dni temu Polsat News szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

 

- Chcemy, aby ta symboliczna obecność w parlamencie była również demonstracją tego, że wymiar współpracy parlamentarnej, który istnieje, jest bardzo istotny - powiedział Siwiec w "Gościu Wydarzeń"

 

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
