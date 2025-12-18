Ustawa zmieniająca Kartę Nauczyciela. Prezydent podjął decyzję

Prezydent w czwartkowym oświadczeniu tłumaczył, że "ustawa odpowiada na realne oczekiwania środowiska nauczycielskiego, które przez lata było nierówno traktowane w zależności od samorządu czy pracodawcy". Zaznaczył, że "ta ustawa nie jest doskonała, ale rozwiązuje część realnego problemu i porządkuje chaos".

Zmiany w Karcie Nauczyciela. Nowe zasady wynagrodzenia

Zgodnie z przepisami wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe będzie przysługiwało w każdym przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych mu godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć.

Nauczyciele dostaną też wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.

Godziny ponadwymiarowe to godziny zajęć lub lekcji przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe. Weto prezydenta

Nawrocki zakomunikował, że zawetował ustawę o reformie oświaty, tzw. ustawę 26. - W Pałacu Prezydenckim zorganizowaliśmy specjalne konsultacje z ekspertami, nauczycielami, organizacjami oświatowymi. Po rozmowach z nimi, po ich apelach, nie mogę wyrazić zgody na taką ustawę. To reforma prowadząca do chaosu, ideologizacji szkoły i eksperymentowania na całych rocznikach - wyjaśnił swoją decyzję.

- Polska szkoła potrzebuje spokoju, wiedzy i stabilności, a nie nieprzemyślanych chaotycznych zmian, które zaraz po wprowadzeniu trzeba będzie poprawiać, bo zamiast polepszyć, tylko pogorszą sytuację - dodał.

- Jako prezydent RP mam obowiązek powiedzieć tak, gdy ustawy służą obywatelom i powiedzieć nie, gdy im szkodzą. I z tego obowiązku będę się skutecznie wywiązywał - tłumaczył Nawrocki.

Nowelizacja Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw zmieniała m.in. definicję podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego. Miały one jasno i precyzyjnie określać cele kształcenia i efekty uczenia się, być spójne wewnętrznie i między przedmiotami. Wprowadzały metody pracy takie jak doświadczenie edukacyjne.

Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego jest planowana do sukcesywnego wdrożenia, począwszy od roku szkolnego 2026/2027 w przedszkolach oraz w klasach I i IV szkoły podstawowej, a od roku szkolnego 2027/2028 w klasach I szkół ponadpodstawowych.

Nowelizacja wprowadzała też m.in. zmiany w zakresie nadzoru pedagogicznego, w tym rezygnację z obowiązku opiniowania przez kuratora oświaty arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, podwyższenie wysokości opłaty wnoszonej z wnioskiem o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego, zwiększenie kwoty dotacji podręcznikowej. Przywracała także, od roku szkolnego 2026/2027, do kwietniowego terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Rezygnowała też z przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka łacińskiego jako alternatywy dla egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Nawrocki przypomniał, że nie będzie podpisywał ustaw podnoszących podatki. - Dlatego nie zgadzam się na podwyżkę podatku cukrowego - powiedział. Prezydent zawetował też ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Podpis Nawrockiego

Prezydent poinformował, że podpisał też nowelizację prawa o ruchu drogowym, która ze zmianami po półtora miesiąca trafiła na jego biurko. Tłumaczył, że pierwotnie zawetował tę ustawę dlatego, że "doklejono do niej przepis zupełnie z nią niezwiązany". - Przepis, który uderzał w program przewozów autobusowych, a więc w mieszkańców w mniejszych miejscowościach, w osoby starsze, w tych którzy chcą dojechać autobusem do lekarza, urzędu czy kościoła - mówił.

Nawrocki podpisał w sumie 15 ustaw. Wśród nich jest też m.in. nowelizacja ustawy o Słubie Więziennej, która wprowadza powszechne świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy służby.

Podpis znalazł się też pod ustawami: o zmianie ustawy Prawo budowlane, zmianie ustawy o doradztwie podatkowym czy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

