TSUE zajął się polskim TK. "Nie spełnia wymogów"

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że nie respektując jego orzecznictwa, polski Trybunał Konstytucyjny naruszył kilka podstawowych zasad Unii Europejskiej.

W swoim wyroku TSUE w pełni uwzględnił skargę Komisji Europejskiej złożoną po wydaniu przez TK dwóch wyroków uderzających w pierwszeństwo prawa unijnego przed prawem krajowym we Wspólnocie.

TSUE stwierdził uchybienia Polski względem prawa Wspólnoty. "Podstawa tożsamości Unii"

W swoim wyroku TSUE podkreślił, że Polska nie może powoływać się na swoją tożsamość konstytucyjną, aby uchylić się od respektowania wspólnych wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o UE, takich jak państwo prawne, skuteczna ochrona sądowa i niezależność wymiaru sprawiedliwości.

"Wartości te stanowią bowiem podstawę samej tożsamości Unii, do której Polska przystąpiła dobrowolnie. Po akcesji (Polski do UE - red.) wartości te znajdują swój konkretny wyraz w prawnie wiążących zobowiązaniach, od których państwa członkowskie nie mogą się uchylić" - uznał TSUE.

- Mamy taką sytuację, że mamy polski sąd konstytucyjny, który akcentuje (...) z jednej strony konstytucję jako najwyższe prawo Rzeczpospolitej, które jest wyższe niż prawo europejskie. Natomiast z drugiej strony akcentował do pewnego momentu taką potrzebę przyjaznych wykładni i kompatybilnego stosowania Konstytucji i prawa europejskiego - skomentował orzeczenie TSUE na antenie Polsat News dr Wojciech Włoch, konstytucjonalista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- Możemy sobie teraz zadać pytanie, co jest ważniejsze: nasza konstytucja, prawo europejskie, Trybunał Konstytucyjny, czy TSUE? Powiedziałbym, że nie powinniśmy w ogóle tak stawiać pytania, ponieważ one są ważne w swoich zakresach - zaznaczył ekspert.

Dr Włoch stwierdził, że dobrze byłoby dojść do pewnego kompromisu, nawet jeśli byłby on "lekko zgniły". - Gdyby faktycznie ten wyrok skłonił aktorów politycznych do szukania kompromisu (...), to chyba byłby krok w dobrą stronę - ocenił. Przyznał jednocześnie, że w ostatnich latach widział takich kroków niewiele, ale "trochę na nie czeka".

TSUE o polskim TK. "Wyrok narusza zasadę skutecznej ochrony sądowej"

TSUE zauważył, że wyrok TK z 7 października 2021 r. narusza zasadę skutecznej ochrony sądowej. Jak zaznaczył, wyrok ten - wbrew orzecznictwu TSUE - odrzucił kompetencje sądów krajowych do kontroli zgodności z prawem procedur powoływania sędziów, w tym poprzez kontrolę uchwał KRS, rekomendujących kandydatów do tego powołania, oraz do orzekania o wadliwości tych procedur.

"Podobnie TK naruszył tę zasadę w wyroku z 14 lipca 2021 r., gdyż odmówił uznania wiążącego skutku nałożonych przez Trybunał środków tymczasowych, odnoszących się do ustroju i właściwości polskich sądów oraz trybu postępowania przed tymi sądami - uznał TSUE.

Wyrok z 14 lipca 2021 r. odnosił się do stosowania przez TSUE środków tymczasowych dotyczących polskiego sądownictwa. TK uznał za niezgodny z konstytucją zapis w unijnym traktacie, na podstawie którego TSUE nakazał w ramach zabezpieczenia zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym do czasu wydania ostatecznego wyroku przez trybunał w Luksemburgu. Później TSUE nałożył na Polskę kary dzienne za niezastosowanie się do tego nakazu.

Wyrok z 7 października 2021 r. odpowiadał na pytanie ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, który chciał kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z polską konstytucją. TK stwierdził, że przepisy europejskie uprawniające sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm są niezgodne z Konstytucją RP. "Unijne traktaty – jako akty prawa międzynarodowego – mają pierwszeństwo przed prawem krajowym rangi ustawowej, nie mogą jednak wyprzedzać konstytucji" - uznał wtedy TK.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Nie odzyskaliśmy żadnej niepodległości". Zaskakujące słowa w Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

adg / polsatnews.pl / PAP