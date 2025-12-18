Szczyt liderów UE w Brukseli. Tusk: Jesteśmy po przełomie

Jesteśmy w środku bardzo trudnego procesu uzgadniania, jakich zasadach będzie można użyć rosyjskie aktywa - powiedział premier Donald Tusk po szczycie w Brukseli, w którym udział wzięli liderzy państw Unii Europejskiej. Tematem rozmów było wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów do udzielenia pomocy finansowej Ukrainie. - Przed nami jeszcze wiele godzin dyskusji - przekazał premier.

Trzech mężczyzn w garniturach stoi i rozmawia w dużej sali z kolorowym sufitem.
PAP/EPA/OLIVIER HOSLET
Premier Donald Tusk rozmawia z europejskimi liderami w Brukseli

Liderzy europejskich państw rozmawiali w czwartek w Brukseli o wykorzystaniu rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie do udzielenia Ukrainie pożyczki reparacyjnej. Ukraińcy mieliby zacząć ją spłacać dopiero po rozpoczęciu wypłacania reparacji przez Rosję. 

 

- Jesteśmy w środku bardzo trudnego procesu uzgadniania, jakich zasadach będzie można użyć rosyjskie aktywa - powiedział Donald Tusk w przerwie w obradach. - Przed nami jeszcze wiele godzin dyskusji - dodał.

 

Premier stwierdził, że "jesteśmy po przełomie", co oznacza, że w UE zapadła wewnętrzna zgoda co do tego, że Ukrainie należy pomagać z użyciem rosyjskich aktywów. Dyskusje ma wywoływać jedynie to, w jaki sposób to robić.

 

- Polska niepodległość będzie zagrożona, jeśli w konsekwencji złych decyzji ze strony Europy, jeśli Ukraina musiałaby skapitulować - powiedział premier Tusk, zapewniając, że negocjacje są w toku.

 

Przed szczytem premier Tusk stwierdził, że Unia Europejska stoi przed zasadniczym wyborem.

 

- Mamy teraz prosty wybór - albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro. Nie mówię o Ukrainie, mówię o Europie. Wydaje mi się, że wszyscy europejscy liderzy muszą w końcu stanąć na wysokości zadania. To wszystko, co mogę teraz powiedzieć - powiedział premier. 

 

Wkrótce więcej informacji. 

 

Maciej Olanicki / polsatnews.pl
