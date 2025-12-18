Szczyt liderów UE w Brukseli. Tusk: Jesteśmy po przełomie

Liderzy europejskich państw rozmawiali w czwartek w Brukseli o wykorzystaniu rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie do udzielenia Ukrainie pożyczki reparacyjnej. Ukraińcy mieliby zacząć ją spłacać dopiero po rozpoczęciu wypłacania reparacji przez Rosję.

- Jesteśmy w środku bardzo trudnego procesu uzgadniania, jakich zasadach będzie można użyć rosyjskie aktywa - powiedział Donald Tusk w przerwie w obradach. - Przed nami jeszcze wiele godzin dyskusji - dodał.

Premier stwierdził, że "jesteśmy po przełomie", co oznacza, że w UE zapadła wewnętrzna zgoda co do tego, że Ukrainie należy pomagać z użyciem rosyjskich aktywów. Dyskusje ma wywoływać jedynie to, w jaki sposób to robić.

- Polska niepodległość będzie zagrożona, jeśli w konsekwencji złych decyzji ze strony Europy, jeśli Ukraina musiałaby skapitulować - powiedział premier Tusk, zapewniając, że negocjacje są w toku.

Przed szczytem premier Tusk stwierdził, że Unia Europejska stoi przed zasadniczym wyborem.

- Mamy teraz prosty wybór - albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro. Nie mówię o Ukrainie, mówię o Europie. Wydaje mi się, że wszyscy europejscy liderzy muszą w końcu stanąć na wysokości zadania. To wszystko, co mogę teraz powiedzieć - powiedział premier.

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni