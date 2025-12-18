Ciepły grudzień do tej pory nie dawał większych nadziei na zimową aurę podczas świąt Bożego Narodzenia. Wciąż w ciągu dnia temperatury są dodatnie w praktycznie całej Polsce. Coraz mocniej w prognozach wyróżnia się jednak zdecydowane ochłodzenie, które przypadnie na okres świąteczny.

Prognoza pogody na Boże Narodzenie. Wigilia z chmurami i śniegiem

Początek przyszłego tygodnia będzie jeszcze dość ciepły i w większości kraju można się spodziewać kilku stopni powyżej zera. 24 grudnia będzie jednak chłodniejszym dniem, z temperaturami od -1 st. C do maksymalnie trzech stopni powyżej zera - prognozuje synoptyk Marek Gołkowski z którego prognoz korzysta polsatnews.pl.

ZOBACZ: Wiemy, jakie są szanse na białe święta. Najnowsza prognoza pogody

Pogoda w Wigilię będzie pochmurna w całej Polsce. Nadciągnie też więcej opadów, które mogą się różnić, w zależności od regionu. Na południowym wschodzie może jeszcze padać deszcz, jednak w centrum i na południowym zachodzie możemy liczyć na deszcz ze śniegiem i sam śnieg.

Albedo/Polsatnews.pl Prognoza pogody na Boże Narodzenie oraz na kolejne dni

Na pewno nie będą to śnieżyce, lecz raczej słabe opady śniegu, który na nizinach nie utrzyma się zbyt długo.

WXCHARTS Prognoza anomalii temperatury dla Europy na Wigilię

Pogoda na 25 grudnia ze spokojniejszą zimą. Chłodniej i spokojniej

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia przyniesie pewne uspokojenie. Najnowsza prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje na to, że 25 grudnia opady będą znacznie słabsze.

ZOBACZ: Pogodowy rekord w Skandynawii. Takiej sytuacji nie było od prawie stu lat

Śnieg może słabo popadać w centrum Polski, ale w innych miejscach trudno się go spodziewać.

IMGW Prognoza pogody na Boże Narodzenie z możliwymi opadami deszczu, śniegu i deszczu ze śniegiem

Mniej więcej w tym okresie świąt doświadczymy pogłębiającego się ochłodzenia. Najmocniej powinni go odczuć mieszkańcy wschodniej Polski, gdzie słupki na termometrach powinny zatrzymać się w okolicach zera, ale możliwy jest również mróz, głównie na północnym wschodzie kraju.

WXCHARTS Pierwszego dnia świąt ujemna anomalia temperatur w Polsce może się pogłębić

Jeśli obecne prognozy się sprawdzą, może to oznaczać święta w bardziej zimowej aurze. Z podobną sytuacją możemy mieć do czynienia kolejnego dnia dnia, ale nie wszędzie.

Pogoda na Boże Narodzenie nie wszędzie utrzyma zimę. Miejscami się ociepli

26 grudnia, czyli w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia najpewniej czekają nas kolejne zmiany. Na południu dalej będzie chłodno, z lokalnym mrozem, który może osiągać dwa stopnie poniżej zera, ale na północy będzie cieplej. Tam trzeba się liczyć z wartościami do nawet pięciu stopni na plusie.

ZOBACZ: "Śliskie drogi gwarantowane". Pogoda w weekend może zaskoczyć

Opady zmienią charakter i choć lokalnie na Pomorzu Zachodnim (głównie nad morzem) może sypnąć śnieg, to na Pomorzu, Warmii i Mazurach może popadać sam deszcz, a na Podlasiu deszcz ze śniegiem.

WXCHARTS Pod koniec świąt Bożego Narodzenia na północy zrobi się wyraźnie cieplej niż na południu

Wyższe temperatury na północy będą zapowiedzią większego ocieplenia, które po zakończeniu świąt może ogarnąć całą Polskę. Niedługo po nich najpewniej za dnia wszędzie będzie powyżej zera.

Tak prezentują się najnowsze prognozy na Boże Narodzenie. Wciąż są to jednak wstępne wyliczenia i mogą się jeszcze zmienić. Tę prognozę należy traktować jako orientacyjną.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni