"Stoimy przed ogromnym dylematem". Minister Żurek po wyroku TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Trybunał Konstytucyjny naruszył prawo unijne nie respektując wyroków TSUE. Skargę, w sprawie której orzekał w czwartek TSUE, skierowała w 2023 roku Komisja Europejska po wydaniu przez TK dwóch wyroków podważających pierwszeństwo prawa unijnego przed prawem krajowym we wspólnocie. Do skargi Komisji dołączyły Belgia i Holandia.

Waldemar Żurek, odnosząc się do tego orzeczenia, podkreślił na czwartkowej konferencji prasowej, że wyrok TSUE potwierdza "wieloletnie obawy autorytetów prawa". - Dzisiaj musimy uhonorować to rozstrzygnięcie - powiedział minister dodając, że Trybunał Konstytucyjny "de facto zanegował prawo unijne, do czego nie miał prawa".

Minister sprawiedliwości o TK. "Stoimy przed dylematem"

Jak zaznaczył minister sprawiedliwości, "Polska wstępując do Unii zobowiązała się tego prawa przestrzegać". - Takie działania Trybunału w nieprawidłowym składzie w prostej linii mogły doprowadzić do wyjścia Polski z przestrzeni prawnej UE - powiedział.

- Stoimy przed ogromnym dylematem, co dalej, bo po tym rozstrzygnięciu widzimy, że polski obywatel nie ma odpowiedniej ochrony prawnej, którą zapewniał TK - powiedział Żurek dodając, że "musimy zastanowić się nad sanacją i poprawą tego stanu rzeczy".

Poinformował jednocześnie, że koalicja rządząca nie spodziewa się współpracy prezydenta Karola Nawrockiego w kwestii nowej ustawy o TK. - Być może trzeba będzie rozpocząć procedurę uzupełniania wyboru sędziów do TK - powiedział Żurek.

- Musimy spróbować uzupełnić skład TK, takie jest moje zdanie i tak będę namawiał członków koalicji. (...) Musimy to zrobić. Mam nadzieję, że ta procedura zacznie się z początkiem przyszłego roku, że większość parlamentarna zgodnie z naszą konstytucją będzie wybierać nowych sędziów TK - powiedział minister sprawiedliwości.

Donald Tusk zapowiada naprawę TK

Do orzeczenia TSUE odniósł się również premier Donald Tusk. Jak ocenił, wyrok ten daje zielone światło do naprawy TK. Wydaje się, że od tego momentu będziemy mogli starać się naprawiać Trybunał Konstytucyjny poprzez systematyczne uzupełnianie składu, bo tam te kadencje się wygaszają - powiedział szef rządu.

- W momencie, kiedy uzyskamy sytuację w trybunale, w tym "nie do końca trybunale", gdzie będzie można, na przykład wybrać zgodnie z regułami, zgodnie z prawem i uczciwie przewodniczącego, przewodniczącą trybunału - od tego momentu będziemy mieli znak, że ten trybunał znowu działa prawidłowo - zaznaczył. Zaznaczył, że rozmawiał już na ten temat z liderami partii koalicyjnych. Ocenił, że będzie możliwe znalezienie kilku ścieżek, aby "możliwie szybko Polska odzyskała Trybunał Konstytucyjny zgodny z prawem i mogący, w związku z tym, też orzekać i interpretować konstytucję".

