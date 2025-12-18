Sekretarz generalny NATO w Polsce. Mark Rutte spotkał się z Karolem Nawrockim
Sekretarz generalny NATO spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Karolem Nawrockim. Mark Rutte będzie w Polsce przez jeden dzień, wczesnym popołudniem spotka się z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Politycy będą rozmawiać przede wszystkim o sytuacji w Ukrainie.
Sekretarz generalny NATO spotyka się z Karolem Nawrockim w przeddzień wizyty w Warszawie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
W środę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w Radiu Zet, że rozmowy w Pałacu Prezydenckim będą skupiać się na sytuacji w Ukrainie i bezpieczeństwie.
Mark Rutte w Polsce. Szef NATO spotka się prezydentem i szefem MON-u
Następnie Rutte spotka się z wicepremierem i szefem Ministerstwa Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z którym będzie wizytował Batalionową Grupę Bojową NATO w Bemowie Piskim w województwie warmińsko. Tworzą ją żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji.
Wicepremierowi i sekretarzowi generalnemu NATO ma w Bemowie towarzyszyć także minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey.
