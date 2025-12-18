Sekretarz generalny NATO w Polsce. Mark Rutte spotkał się z Karolem Nawrockim

Polska Maciej Olanicki / polsatnews.pl / PAP

Sekretarz generalny NATO spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Karolem Nawrockim. Mark Rutte będzie w Polsce przez jeden dzień, wczesnym popołudniem spotka się z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Politycy będą rozmawiać przede wszystkim o sytuacji w Ukrainie.

Mark Rutte i Karol Nawrocki stoją obok siebie, ściskając sobie dłonie. Na tle znajdują się flagi NATO i Polski oraz obraz olejny.
Mikołaj Bujak/KPRP
Prezydent Karole Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte

Sekretarz generalny NATO spotyka się z Karolem Nawrockim w przeddzień wizyty w Warszawie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

 

W środę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w Radiu Zet, że rozmowy w Pałacu Prezydenckim będą skupiać się na sytuacji w Ukrainie i bezpieczeństwie.

Mark Rutte w Polsce. Szef NATO spotka się prezydentem i szefem MON-u

Następnie Rutte spotka się z wicepremierem i szefem Ministerstwa Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z którym będzie wizytował Batalionową Grupę Bojową NATO w Bemowie Piskim w województwie warmińsko. Tworzą ją żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji.

 

Wicepremierowi i sekretarzowi generalnemu NATO ma w Bemowie towarzyszyć także minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey.

 

 

 

BEMOWO PISKIEBEZPIECZEŃSTWOMONNATOPOLSKARUTTEUKRAINAZEŁENSKI

