Sekretarz generalny NATO spotyka się z Karolem Nawrockim w przeddzień wizyty w Warszawie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

W środę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w Radiu Zet, że rozmowy w Pałacu Prezydenckim będą skupiać się na sytuacji w Ukrainie i bezpieczeństwie.

Mark Rutte w Polsce. Szef NATO spotka się prezydentem i szefem MON-u

Następnie Rutte spotka się z wicepremierem i szefem Ministerstwa Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z którym będzie wizytował Batalionową Grupę Bojową NATO w Bemowie Piskim w województwie warmińsko. Tworzą ją żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji.

Wicepremierowi i sekretarzowi generalnemu NATO ma w Bemowie towarzyszyć także minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey.

