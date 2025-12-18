Inwestycja jest częścią większego projektu - trasy tramwajowej, która ma połączyć Dworzec Zachodni z Wilanowem, omijając centrum miasta. Dzięki nowemu odcinkowi, mieszkańcy Dolnego Mokotowa i Wilanowa zyskają dojazd do stacji metra oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Tramwaje wracają na Rakowiecką w Warszawie. Powrót po 58 latach

Początkowo po Rakowieckiej kursować będzie jedna linia tramwajowa - 19. Jak zaznaczył prezydent, przewiezie ona dwukrotnie więcej pasażerów niż dotychczasowe połączenia autobusowe. Całkowity koszt inwestycji na Rakowieckiej to około 68 milionów złotych.

- Zobaczymy, jak się ta linia sprawdzi, jakie będzie obłożenie i jeżeli nasze analizy wskażą, że lepiej puścić tędy dwie linie, to tak będziemy robić - zapowiedział Rafał Trzaskowski, podkreślając, że to nie koniec inwestycji.

- Do tego dwa węzły z ulicą Puławską i aleją Niepodległości, jeden nowy peron przystankowy przy ulicy Wiśniowej, który nazywać się będzie Mokotów Ratusz, do tego gruntowna przebudowa i modernizacja zespołów przystankowych: przy SGH i przy Puławskiej - wyliczał Wojciech Bartelski, prezes Tramwajów Warszawskich.

Przy torach między ul. Puławską a Aleją Niepodległości pojawi się także zieleń - część nawierzchni zostanie pokryta rozchodnikiem. Wzdłuż trasy posadzone zostaną 22 drzewa, ponad 900 krzewów oraz przeszło trzy tysiące bylin, traw i cebulek kwiatowych.

Nowa linia tramwajowa nr 19 pojedzie Rakowiecką. Koniec utrudnień dla kierowców

Nowa linia numer 19, która w godzinach szczytu będzie kursować co osiem minut. Do pełnego zakończenia inwestycji pozostały jeszcze prace zależne od warunków pogodowych, głównie położenie ostatnich warstw ścieralnych nawierzchni.

- Zgodnie z deklaracją wykonawcy będą one wykonywane, jak tylko pozwolą warunki pogodowe. Wtedy też zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu, przede wszystkim lewoskręt z ulicy Rakowieckiej w Puławską, który jest fizycznie gotowy, i wlot z ulicy Rakowieckiej w aleję Niepodległości - wyjaśnił Bartelski, dodając, że liczy na realizację jeszcze zimą, a w razie niepogody - w marcu lub kwietniu.

Otwarcie nowej linii to także ważna wiadomość dla kierowców. Wraz z uruchomieniem tramwajów na Rakowieckiej, kończą się dotychczasowe utrudnienia związane z zamknięciem wschodniej nitki alei Niepodległości. Ruch w tej części zostanie przywrócony w dotychczasowym układzie dwujezdniowym.

