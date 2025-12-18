Serwis vaticannews.va przypomina, że pierwsze Drzwi Święte zamknięte zostaną już 25 grudnia w bazylice Matki Bożej Większej - Santa Maria Maggiore.

Natomiast 27 grudnia przed południem rozpocznie się ceremonia zamknięcia Drzwi Świętych w bazylice św. Jana na Lateranie. Dzień później zamknięte zostaną Drzwi Święte zostaną zamknięte w bazylice św. Pawła Za Murami.

ZOBACZ: Papież Leon XIV uderza w Donalda Trumpa. Wskazuje na "rozbicie ważnego sojuszu"

Zamykanie drzwi uświęcone zostanie przeprowadzeniem mszy świętych odprawianych przez wysoką rangą dostojników kościelnych.

Koniec Jubileuszu Nadziei. Papież zamknie Drzwi Święte

Rok jubileuszowy zakończy się oficjalnie 6 stycznia 2026 roku w uroczystość Objawienia Pańskiego. Wtedy Papież Leon XIV zamknie Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra. Na kolejny taki jubileusz wierni będą musieli zaczekać 25 lat.

Proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji, abp Rino Fisichella, powiedział w rozmowie z vaticannews.va, że do pierwszych dni grudnia w Roku Jubileuszowym 2025 przybyły do Watykanu 32 miliony pielgrzymów.

ZOBACZ: Papież Leon XIV wspominał św. Jana Pawła II. "Ten apel jest aktualny również dzisiaj"

Kolejny rok jubileuszowy w Kościele będzie miał miejsce w 2033 roku. Będzie to nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia w dwutysięczną rocznicę zmartwychwstania Chrystusa. Papież Leon XIV zdecydował, że uroczystości z tej okazji odbędą się w Jerozolimie.

Rok Jubileuszowy w Kościele katolickim. Tradycja ma ponad 700 lat

Rok Jubileuszowy często nazywany jest również Rokiem Świętym. To wyjątkowy czas w Kościele, pełen łaski i odnowy. Tradycję obchodzenia jubileuszy rozpoczął papież Bonifacy VIII, zwołując 22 lutego 1300 r. Rok Święty.



Początkowo odbywały się one co sto lat, jednak stopniowo zmniejszano ten okres - najpierw do 50 lat, a od 1475 r. organizowane są one co 25 lat.

ZOBACZ: Obostrzenia w Watykanie. Leon XIV zmienia reguły Jana Pawła II

Taki odstęp sprawia, że każde pokolenie może przeżyć jubileusz choć jeden raz. Ostatni regularny jubileusz obchodzono w roku 2000 jako Wielki Jubileusz Roku 2000 w drugie millenium przyjścia Chrystusa na świat.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni