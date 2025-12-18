W badaniu poparcie dla rządu wyraziła nieco ponad jedna trzecia Polaków (33 proc., co oznacza spadek o jeden pkt. proc.). Większość pytanych Polaków jest niezadowolonych z obecnej władzy - 42 proc. określa się jako jej przeciwnicy (wzrost o jeden pkt. proc.)

23 proc. respondentów jest obojętna wobec działań rządu, a dwa proc. zaznaczyło opcję "trudno powiedzieć".

Pozytywnie o działaniach rządu wypowiedziało się 37 proc. Polaków (spadek o jeden pkt. proc.), a negatywnie 52 proc. (wzrost o dwa pkt. proc.). Jednoznacznej odpowiedzi nie było w stanie udzielić 11 proc. respondentów.

Polacy ocenili rząd. Wyborcy których partii są zadowoleni z władzy?

W badaniu CBOS uwzględniono głosy wyborców poszczególnych opcji politycznych. Obecny rząd popierają przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej (87 proc.) oraz Lewicy (72 . proc.).

ZOBACZ: Szczyt liderów UE w Brukseli. Tusk: Jesteśmy po przełomie

Sprzeciw wyrażają najczęściej zwolennicy ugrupowań opozycyjnych. Przeważająca grupa przeciwników rządu to wyborcy Konfederacji Korony Polskiej (84 proc.). Wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości niezadowolenie z władzy wyraziło 80 proc. pytanych, a wśród wyborców Konfederacji Wolność i Niepodległość - 77 proc.

Na pytanie, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, twierdząco odpowiedziało 37 proc. ankietowanych (spadek o trzy pkt. proc.). Przeciwnego zdania jest ponad połowa Polaków (52 proc., wzrost o trzy pkt. proc.), a 12 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Ocena rządów Donalda Tuska. Tak głosowali Polacy

Respondenci pytani byli również, czy są zadowoleni z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Twierdząco odpowiedziało 36 proc. badanych. Większość pytanych ocenia obecnego premiera negatywnie (54 proc., wzrost o dwa pkt proc.), 10 proc. wybrało odpowiedź - "trudno powiedzieć".

ZOBACZ: "Dziś w Polsce skończył się postkomunizm". Okrągły Stół wyjeżdża z Pałacu

W komentarzu CBOS do badania podkreślono, że "notowania rządu po dwóch latach działalności utrzymują się na stabilnym poziomie". "Rząd stracił tylko niewielki odsetek swoich zwolenników, zaś jego obecne poparcie nieco przewyższa wynik wyborczy Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w 2023 roku" - czytamy.

Badanie zrealizowano w dniach od 27 listopada do 8 grudnia 2025 r. na próbie liczącej 948 osoby (w tym: 62,0 proc. metodą wywiadu bezpośredniego, 24,8 proc. – metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego, i 13,2 proc. – metodą wywiadów internetowych).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Po ludzku współczuję". Waldemar Żurek o Zbigniewie Ziobrze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

adg / polsatnews.pl / PAP