"NATO jest zjednoczone i gotowe". Mark Rutte z wizytą w Polsce

Na konferencji prasowej po rozmowach w cztery oczy szef MON podziękował sekretarzowi generalnemu za sojusznicze inicjatywy Eastern Sentry i Baltic Sentry, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO i w regionie Morza Bałtyckiego.

Szef MON ponownie potwierdził wszystkie zobowiązania Polski wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego i dodał, że "liczy też na solidarność". Stwierdził, że Polska jest "żelaznym sojusznikiem w NATO" i będzie wypełniać swoje obowiązki.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że z szefem NATO rozmawiali o wsparciu dla Ukrainy i dyskusjach nad planem pokojowym, a także o nabywaniu przez Polskę nowych zdolności. Szef MON poinformował sekretarza generalnego NATO m.in. o rozpoczętym pozyskiwaniu dla polskiej Marynarki Wojennej szwedzkich okrętów podwodnych. Podkreślił też, że bardzo ważnym tematem dla Polski jest rozwój infrastruktury nie tylko militarnej, ale o podwójnym zastosowaniu.

Z kolei Mark Rutte podkreślił na konferencji prasowej, że Orzysz to tylko jeden z przykładów tego, w jaki sposób sojusznicy łączą się na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. - Jest też przykładem wielu kontrybucji Polski na rzecz naszej zbiorowej, kolektywnej obrony - dodał.

- NATO jest zjednoczone i gotowe, by odstraszać agresję i bronić naszego bezpieczeństwa i wolności - oświadczył Rutte. Zadeklarował też dalsze wsparcie dla Ukrainy.

Sekretarz NATO z wizytą w Orzyszu

Wcześniej w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Rutte i Kosiniak-Kamysz spotkali się z żołnierzami stacjonującej tu wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Jeszcze dzisiaj politycy wezmą udział w spotkaniu świątecznym z żołnierzami.

W programie było także spotkanie trójstronne z delegacją brytyjską, która jednak nie przyjechała w czwartek do Orzysza.

Wcześniej w czwartek Rutte spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim - mowa była o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i rozmowach pokojowych w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego została znacząco wzmocniona po szczycie NATO w Warszawie w 2016 r. Ustanowiono wzmocnioną wysuniętą obecności (eFP), co oznacza rozmieszczenie wielonarodowych batalionowych grup bojowych w krajach bałtyckich i Polsce.

W skład stacjonującej w Orzyszu Batalionowej Grupy Bojowej NATO wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień współdziałają oni z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

Rutte spotkał się z Nawrockim

Przed południem szef NATO spotkał się natomiast w Warszawie z prezydentem Karolem Nawrockim.

Kancelaria prezydenta przekazała, że tematami poruszanymi podczas spotkania była aktualna sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, działania podejmowane przez Polskę oraz NATO na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa oraz obecność wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO.

"Polska jest cenionym sojusznikiem NATO, wnoszącym istotny wkład w nasze wspólne bezpieczeństwo, dającym dobry przykład w kwestii wydatków na obronę i będącym zdecydowanym zwolennikiem Ukrainy" - przekazał sekretarz generalny NATO po spotkaniu we wpisie na X.

