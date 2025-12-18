Jakub Stefaniak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Polska

Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie odpowiadał na pytania Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Mężczyzna w brązowej marynarce i białej koszuli patrzy przed siebie, obok niego widoczna jest polska flaga.
Facebook / Jakub Stefaniak
Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w programie "Gość Wydarzeń"

Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Europoseł uderza w Nawrockiego. "Lech Kaczyński przewraca się w grobie"
polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃJAKUB STEFANIAKKANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓWPOLSKATRANSMISJAZASTĘPCA SZEFA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 