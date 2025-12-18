Jakub Stefaniak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15
Polska
Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie odpowiadał na pytania Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w programie "Gość Wydarzeń"
Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej