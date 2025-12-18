"Dziś w Polsce skończył się postkomunizm". Okrągły Stół wyjeżdża z Pałacu

- Dziś wolną, niepodległą, suwerenną, ambitną Polskę stać na dużo więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu - stwierdził Nawrocki.

Okrągły Stół opuszcza Pałac Prezydencki. "Skończył się w Polsce postkomunizm"

- Chciałbym z dumą powiedzieć i mam nadzieję, że nie przedwcześnie, Dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska. Dziękuję - zakończył prezydent, odnosząc się do słów aktorki Joanny Szczepkowskiej z 1989 roku, która wypowiedziała słynne słowa: "4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm".

Nawrocki zapowiedział, że historyczna konstrukcja po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego trafi do Muzeum Historii Polski, gdyż "tam powinna się znaleźć".

Przeniesienie Okrągłego Stołu. Nawrocki zapewnia o historycznej wartości

- Niezależnie od tego, jak oceniamy Okrągły Stół, bo przecież dyskusje akademickie, naukowe, kolejne publikacje pojawiają się wciąż, z całą pewnością Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać - powiedział.

Prezydent Nawrocki swoją decyzję uzasadniał m.in. tym, że w XXI wieku młodzi Polacy "nie muszą iść na żadne układy z byłymi dyktatorami, komunistami, czy z postkomunistami", a narrację wokół Polski należy budować nie na przeszłości, a skupiać się "na naszym sukcesie ekonomicznym, naszym sukcesie gospodarczym, rozwoju naszych technologii".

Mimo przeniesienia obiektu do muzeum, Nawrocki stwierdził że o Okrągłym Stole "nie można zapomnieć", gdyż jest i pozostanie ważnym elementem historycznej dyskusji.

Obrady Okrągłego Stołu były prowadzone od lutego do kwietnia 1989 roku, u progu transformacji ustrojowej. Ówczesna strona rządowa była reprezentowana przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, a opozycja skupiona była wokół "Solidarności". Brali w nich udział m.in. przyszli prezydenci Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński.

