Donald Tusk o zamrożonych rosyjskich aktywach. "Albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro"

Plan Komisji Europejskiej zakłada wykorzystanie rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie do udzielenia Ukrainie pożyczki reparacyjnej. Ukraińcy mieliby zacząć ją spłacać dopiero po rozpoczęciu wypłacania reparacji przez Rosję.

- Mamy teraz prosty wybór - albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro, nie mówię o Ukrainie, mówię o Europie. Wszyscy europejscy liderzy muszą stanąć na wysokości zadania - powiedział premier.

Przeciwna wykorzystaniu rosyjskich pieniędzy ma być Belgia, która obawia się, że Rosja zastosuje wobec niej środki odwetowe. Według "Politico" ustaleń w ostatnich swoje stanowisko na negatywne zmienić miały także Włochy.

"Interwencja Rzymu, trzeciego co do wielkości państwa UE pod względem liczby ludności i siły głosu - na niecały tydzień przed kluczowym spotkaniem przywódców UE w Brukseli - podważa nadzieje Komisji Europejskiej na sfinalizowanie porozumienia w sprawie planu" - podało w piątek "Politico".

