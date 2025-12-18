Według źródeł, na które powołuje się "Politico", w skład rosyjskiej delegacji wejść ma wysłannik Władimira Putina - Kirił Dmitrijew, stronę amerykańską mają reprezentować Steve Witkoff i Jared Kushner.

Spotkanie w Miami. Amerykanie będą rozmawiać z wysłannikiem Putina

Przedstawiciele USA już w poniedziałek zapowiadali, że może dojść do rozmów w Miami, lecz sugerowali, że będą to rozmowy z Ukraińcami na szczeblu "roboczym" i wojskowym i że będą dotyczyć szczegółów kwestii terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa.

ZOBACZ: Donald Tusk o zamrożonych rosyjskich aktywach. "Albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro"

Amerykańska delegacja ma liczyć na to, że Rosja zaakceptuje zachodnie gwarancje bezpieczeństwa i możliwość ubiegania się Ukrainy o członkostwo w UE.

Przed rozmowami amerykańsko-rosyjskimi, Witkoff i Kushner mają się spotkać z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustemem Umierowem. Biały Dom nie odpowiedział na pytanie portalu z prośbą o potwierdzenie doniesień.

Kreml czeka na informacje od Amerykanów

Negocjacje w sprawie pokoju w Ukrainie mają się odbyć w związku ze szczytem europejskich liderów i Wołodymyrem Zełenskim, do którego doszło w poniedziałek w Berlinie. Z uczestnikami spotkania połączył się telefonicznie Donald Trump. Amerykański prezydent mówił później o "dobrych rozmowach" i stwierdził, że zawarcie porozumienia jest "bliżej niż kiedykolwiek".

ZOBACZ: Viktor Orban krytykuje pomoc UE dla Ukrainy. "Finansowanie wojny"

- Oczekujemy, że amerykańskie władze poinformują nas o wynikach rozmów z Ukraińcami i Europejczykami, gdy tylko będą gotowe - powiedział w środę Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla.

Władimir Putin zadeklarował, że nie zamierza zgadzać się na ustępstwa względem Ukrainy.

- Cele specjalnej operacji wojskowej (inwazji na Ukrainę - red.) niewątpliwie zostaną osiągnięte. Wolelibyśmy osiągnąć to i usunąć przyczyny konfliktu środkami dyplomatycznymi – powiedział rosyjski dyktator.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

jp / polsatnews.pl