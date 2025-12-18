Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w czwartek wizytował 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej w Sochaczewie, gdzie ogłosił osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej systemu "Wisła".

- To jest historyczny moment. Przed chwilą odebrałem meldunek o pełnej gotowości systemu Patriot w 3. Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w 37. dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej, który tymi bateriami zarządza - powiedział. Szef MON podkreślił, że to wielki moment oznaczający realizację programu zintegrowanej obrony powietrznej - przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej - naszego kraju. Zapowiedział też, że w latach 2027-2029 do Polski trafi kolejnych 48 wyrzutni Patriot.

Ambasador USA: Polska obejmuje przywództwo

Biorący udział w uroczystości ambasador USA w Polsce Thomas Rose zaznaczył, że dzięki osiągnięciu pełnej gotowości operacyjnej polskiego systemu obrony powietrznej Warszawa "staje się pierwszym miastem na świecie w pełni chronionym przez zintegrowany system dowodzenia obroną przeciwlotniczą". Ma to być - w jego przekonaniu - krok widoczny dla świata, który widzą zarówno przyjaciele, jak i wrogowie Polski.

ZOBACZ: Donald Tusk o zamrożonych rosyjskich aktywach. "Albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro"

- Nikt nie będzie mógł zadzierać już z Polską. A jeżeli tak zrobi, to będzie oznaczało głupotę - podkreślił Rose.

Ambasador USA o polskiej broni: Nawet my takiej nie mamy

Ambasador USA powiedział ponadto, że "Polska nie może ulegać złudzeniom". - Rzeczywistość jest zbyt bliska Polski, aby Polska pozwalała sobie na myślenie życzeniowe - stwierdził. Podkreślił, że nawet USA nie posiadają takiego systemu obrony powietrznej IBCS, jak Polska.

Wspomniany IBCS (Integrated Battle Command System, czyli Zintegrowany System Dowodzenia Walką) jest produkowany przez amerykański koncern Northrop Grumman. Polska jest pierwszym zagranicznym użytkownikiem tego rozwiązania.

ZOBACZ: Zełenski ostrzega USA i Europę przed planami Rosji. "Potrzebna jest odwaga"

Jak zaznaczył szef MON, przed Polską jest realizacja kolejnych faz programu "Wisła" i integracja w ramach systemu IBCS wszystkich systemów, takich jak wyrzutnie Patriot czy samoloty F-35.

Program "Wisła" zakłada zbudowanie "najwyższego piętra" polskiej obrony powietrznej – tj. systemów o zasięgu ponad 100 km. Jego trzon stanowią amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot wsparte m.in. nowoczesnymi radarami dookólnymi LTAMDS oraz systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni