Według danych GUS liczba chorych na krztusiec wyniosła w 2024 r. 32,8 tys., co stanowi 30-krotny wzrost rok do roku. Wskaźnik zapadalności wyniósł w ubiegłym roku 87,2 przypadków na 100 tys. osób, choć w 2023 r. było to 2,4.

W 2024 r. odnotowano 29,9 tys. przypadków zachorowań na boreliozę z Lymę przenoszoną przez kleszcze, co stanowi 8,3-procentowy wzrost w porównaniu z 2023 r. i kolejny rekordowy pod względem liczby zachorowań rok z rzędu.



O 8,3 proc., do 48,6 tys. przypadków wzrosła liczba zachorowań na szkarlatynę. Ośmiokrotnie, do 272, na odrę. Jest to najwyższy wynik od 2019 r.

GUS przedstawił dane o zdrowiu. Dramatyczny wzrost liczby zachorowań na krztusiec

Wzrosła liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby - liczby zwiększyły się w każdym z typów. W przypadku WZW typu C odnotowano 3565 zachorowań, o blisko 300 przypadków więcej niż w 2023 r. O 403, do 3545 wzrosła liczba przypadków WZW typu B, o 112, do 318 osób, wzrosła liczba chorych na WZW-A.

Kolejne znaczne wzrosty liczby chorych odnotowano w przypadku chorób zakaźnych układu pokarmowego: w 2024 r. mieliśmy 13,9 tys. zachorowań na zapalenie jelit wywołane przez rotawirusy (ponad 2-krotny wzrost). O ponad 1/5, do 25 tys. przypadków, wzrosła liczba biegunek u dzieci do lat dwóch o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej.

Wyzwaniem dla opieki zdrowotnej może też być rosnąca liczba dzieci z zakażeniami inwazyjnymi, które ze względu na ryzyko ciężkiego podlegają nadzorowi epidemiologicznemu. Tak jest m.in. z inwazyjną chorobą pneumokokową (zakażanie Streptococcus pneumoniae), której

w 2024 r. odnotowano 3,5 tys. przypadków, o 18,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Do 379 przypadków (43 proc. wzrostu rok do roku) wzrosła liczba zakażeń gram-ujemną bakterią Haemophilus influenzae.

Spadła liczba zachorowań na świnkę, różyczkę, gruźlicę i salmonellozę

W ubiegłym roku spadła liczba zachorowań na te przypadłości, na które odporność budujemy poprzez program obowiązkowych szczepień. W 2024 r. liczba zachorowań na świnkę spadła o 35, do 931, na różyczkę o 50, do 193 przypadków. Osiem osób zachorowało na tężec. W 2023 r. przypadków tężca było 12.

Znacznie spadła liczba zachorowań na salmonellozę (9,3 tys. przypadków, o tysiąc mniej niż rok wcześniej). Cieszyć może także spadek zachorowań na gruźlicę płucną i pozapłucną. W 2024 r. odnotowano 4236 zachorowań, 200 mniej niż rok wcześniej. O blisko 10 proc. spadła także liczba zapadających na kiłę i rzerżączkę - odnotowano nieco ponad 3 tys. przypadków.

