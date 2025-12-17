Viktor Orban skarży się w liście do Putina. Z Moskwy spłynęła odpowiedź
Premier Węgier zapytał w liście do Władimira Putina o reakcję Kremla w sprawie ewentualnych działań UE dotyczących rosyjskich aktywów. Cytowany przez węgierską prasę Viktor Orban miał poprosić też dyktatora z Moskwy o wyjaśnienie, czy jego reżim będzie brał pod uwagę stanowiska poszczególnych państw członkowskich w tej kwestii.
Tygodnik "Mandiner" poinformował, że Viktor Orban zapytał o reakcję Moskwy na ewentualne wykorzystanie przez Unię Europejską zamrożonych rosyjskich aktywów. Według gazety Rosjanie odpowiedzieli, że "zareagują stanowczo, ale wezmą pod uwagę, kto i jak będzie głosował na szczycie UE".
Polityczna decyzja w sprawie ewentualnego wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów bankowych na pomoc dla Ukrainy ma zapaść w czwartek na szczycie UE w Brukseli.
UE mrozi pieniądze Rosji. Węgry wściekłe
W piątek Unia podjęła decyzję o zamrożeniu rosyjskich aktywów na stałe, czemu wcześniej sprzeciwiały się Węgry i Słowacja. Komentujący sprawę Orban powiedział w sobotę, że "dotykanie zamrożonych rosyjskich aktywów i przejmowanie ich, jest deklaracją wojny".
"Węgry uszanowały lojalną współpracę w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów. UE zareagowała, pozbawiając Węgry ich praw. To pogwałcenie zasady lojalnej współpracy w debacie o sankcjach i stworzenie niebezpiecznego precedensu. To nie do przyjęcia!" - napisał w nocy z wtorku na środę w mediach społecznościowych.
Szacuje się, że 192 mld euro zamrożonych rosyjskich środków przechowywanych jest w Euroclear, międzynarodowej instytucji finansowej z siedzibą w Brukseli. Pozostałe rosyjskie aktywa, warte 25 mld, są zamrożone w bankach komercyjnych we Francji i Belgii.
Aktywa Rosji są zdeponowane także w innych krajach Europy, w tym 8 mld euro - w Wielkiej Brytanii, 200 mln euro - w Niemczech, mniej niż 100 mln - na Cyprze i 10 tys. euro - w Szwecji.
