Do zdarzenia doszło zaledwie kilka dni po zakończeniu kontroli, którą przez wiele dni prowadziło dziesięciu doświadczonych oficerów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, sprawującej nadzór nad KPP Koło. Kontrola jest efektem pytań dziennikarzy "Państwa w Państwie" dotyczących bardzo niepokojących historii, które działy się w tej jednostce policji.

Według informatorów programu Polsat News szef kolskiej policji może być odwołany jeszcze przed premierą odcinka poświęconego aferze, zaplanowanego na niedzielę.

"Z zebranego materiału dowodowego wynika, że w dniu 11 grudnia 2025 roku około godziny 16:30 w rejonie miejscowości Grzegorzew doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kole Dariusza K. Z zeznań świadków wynika, iż samochód prokuratora Dariusza K. uderzył w stojący przed nim inny samochód osobowy, który zatrzymał się w związku z ruchem wahadłowym. Pojazdem tym jechała czteroosobowa rodzina z dwójką dzieci" - napisała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

"Samochód Dariusza K. próbował wyminąć uderzony pojazd i odjechać pasem awaryjnym, jednak został powstrzymany przez osobę kierującą ruchem. W wyniku zdarzenia oba samochody osobowe uległy uszkodzeniu. Dariusz K. wysiadł z samochodu i – według zeznań świadków – wyglądał i zachowywał się w sposób jednoznacznie wskazujący na stan nietrzeźwości (bełkotliwa mowa, chaotyczne ruchy, chwiejny chód, nadpobudliwość)" - dodano.

Ostatecznie prokurator Dariusz K. odmówił poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, wobec czego został przewieziony do szpitala w Kole w celu pobrania krwi do dalszych badań. W jego samochodzie została znaleziona pusta półlitrowa butelka wódki. Prokurator jechał sam, a z przeprowadzonych badań wynika, że prokurator miał we krwi 2,1 promila alkoholu.

Afera w policji. "Na miejsce pojechali niemal wszyscy"

Według informatorów trzy godziny przed kolizją Dariusz K. pojawił się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kole. Spotkał się tam ze swoim kolegą, asp. sztab. Zbigniewem B., naczelnikiem wydziału dochodzeniowo-śledczego. Pili alkohol w gabinecie naczelnika, a następnie obaj wsiedli do swoich samochodów i się rozjechali.

Według źródeł dziennikarzy "Państwa w Państwie" policjant i prokurator wychodzili z budynku KPP Koło mocno chwiejnym krokiem. Impreza miała się zacząć chwilę po 13:00, a skończyć ponad dwie godziny później.

- Kiedy kolscy policjanci dostali informacje o kolizji z udziałem prokuratora, na miejsce pojechali niemal wszyscy naczelnicy i kierownicy, którzy tego dnia mieli służbę. Nie pojechał tylko Zbigniew B. z wiadomych powodów - twierdzi anonimowe źródło w kolskiej policji. Rzecznik KWP w Poznaniu Andrzej Borowiak nie zaprzeczył przedstawionej przez informatorów wersji wersji wydarzeń.

"W odpowiedzi na Pana e-mail informuję, że już w piątek 12 grudnia policjanci Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu zabezpieczyli nagrania z monitoringu znajdującego się w budynku KPP Koło. Było to spowodowane zdarzeniem drogowym z udziałem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kole. Z naszych informacji wynikało, że przed kolizją, kilka godzin wcześniej prokurator był gościem w jednostce policyjnej" - czytamy w odpowiedzi.

"Pili w godzinach pracy komendanta"

"Na obecnym etapie nie mamy żadnego potwierdzenia oraz dowodu na to, że w pomieszczeniach KPP Koło miało dojść do spożywania alkoholu. Biorąc pod uwagę jednak charakter sprawy oraz towarzyszące jej okoliczności Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu polecił, żeby sprawa została dokładnie zbadana. Wszczynamy w tej sprawie postępowanie wyjaśniające" - przekazał Borowiak.

- Pili w godzinach pracy komendanta, sporo osób to widziało, czy widział również sam komendant, Jacek Brzęcki, tego nie wiem - powiedział jeden z informatorów.

W niedzielę wyemitowany zostanie materiał "Państwa w Państwie" pokazujący, jak policjanci z komendy w Kole dokonywali różnych przestępstw, a później walczyli, żeby te sprawy zamieść pod dywan.

jp/wka / polsatnews.pl / Polsat News