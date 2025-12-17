Policjant spryskał gazem Magdalenę Biejat. Ruch prokuratury

Sebastian S. jest oskarżony o to, że 18 listopada 2020 r. na placu Powstańców Warszawy w Warszawie jako funkcjonariusz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji podczas manifestacji Strajku Kobiet przekroczył swoje uprawnienia, używając w kierunku ówczesnej posłanki gazu pieprzowego.

Wicemarszałek Senatu (w 2020 roku posłanka) Magdalena Biejat uczestniczyła w demonstracji w ramach interwencji poselskiej, gdy Sebastian S. miał prysnąć jej w twarz gazem z odległości mniejszej niż dwa metry.

Według prokuratury, było to niezgodne "z zasadami taktyki i techniki interwencji policyjnej, zasadą proporcjonalności użycia sił i środków, a także z zasadami niezbędności i celowości określonymi w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz niezgodne z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora".

Magdalena Biejat zaatakowana. Prokuratura podjęła decyzję

Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury, Magdalena Biejat wzywała funkcjonariusza do zaprzestania użycia wobec niej przemocy, wyraźnie prezentując przed nim legitymację poselską.

- Wówczas jeden z nieumundurowanych policjantów prysnął w twarz pokrzywdzonej gazem pieprzowym, a następnie ukrył się za szpalerem umundurowanych funkcjonariuszy - mówił prok.Piotr Antoni Skiba.

W trakcie śledztwa, które zostało zainicjowane w listopadzie 2020 r., przesłuchano zaatakowaną posłankę i innych policjantów uczestniczących w zdarzeniu.

Z pomocą biegłego służby potwierdziły, że najprawdopodobniej osobą, która użyła wobec Magdaleny Biejat środka zapobiegawczego był Sebastian S.

Śledczy ustalili, że nie znajdował się on w miejscu, w którym ówczesna posłanka mogłaby stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla niego, jak i pozostałych funkcjonariuszy. Jej zachowanie nie sugerowało także, by miała zamiar kogokolwiek zaatakować.

- Ponadto w wyniku użycia gazu policjant doprowadził do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, które w tym czasie znajdowały się w bezpośredniej odległości od miejsca zdarzenia - zaznaczył prok. Skiba.

Sebastian S. został już przesłuchany w warszawskiej prokuraturze w charakterze podejrzanego. Mężczyzna odmówił jednak składania wyjaśnień i utrzymuje, że jest niewinny. Za nieuzasadnione użycie gazu pieprzowego wobec posłanki Lewicy grozi mu kara do 10 lat więzienia.

