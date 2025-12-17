W grudniu w norweskiej stolicy bywało już ciepło, ale nie tak jak ostatnio. Przez dwie noce z rzędu zanotowano rekordowe temperatury. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Oslo było nie mniej niż 6,9 st. C. Dobę później noc przyniosła wartości na poziomie minimum 8 stopni.

Najcieplejsza noc w Oslo od prawie 100 lat

- Nigdy wcześniej o tej porze roku pogoda nie była tak łagodna - powiedział klimatolog Jostein Mamen, komentując wyniki pomiarów dla serwisu VG.

Temperatura zmierzona w Oslo przez całą noc nie spadła poniżej 8 stopni, a miejscami wynosiła 8,1, 8,2 st. C. Specjalista dodał, że odpowiada za to nie ciepły wiatr fenowy, lecz napływ ciepłego powietrza z południa Europy.

ZOBACZ: Meteorolodzy zapowiadają anomalie. W 2026 r pogoda w Polsce zaskoczy

Norweski Instytut Meteorologiczny prowadzi pomiary w Oslo nieprzerwanie od 1937 roku. Po raz pierwszy zanotował tak ciepłą noc w drugiej połowie grudnia.

WXCHARTS Dodatnia anomalia temperatur utrzymuje się w wielu miejscach Europy, w tym na południu Norwegii

Południe Norwegii doświadcza znacznie wyższych niż zwykle temperatur. Jak informuje tamtejsze Centrum Usług Klimatycznych ten region kraju na przestrzeni dekad wyraźnie się ogrzał. Od okresu 1961-1990 do 1991-2020 średnia temperatura wzrosła tam o 1,1 st. C.

Rekordy padały jeden po drugim. W przeszłości też bywało ciepło

To były dwie najcieplejsze grudniowe noce w historii pomiarów prowadzonych w Oslo, jednak w historii notowano już podobne, choć nie tak wysokie wartości.

ZOBACZ: Potężne mrozy wróciły do największego kraju świata. -50 na termometrach

Wcześniej najcieplejsza była noc z 20 grudnia 2015 roku, kiedy w stolicy kraju temperatura nie spadła poniżej 6,7 st. C. Kilka dekad temu było jednak na termometrach nieco więcej. 3 grudnia 1953 roku było 7,8 stopnia. Dokładnie ten sam rezultat został powtórzony 6 grudnia 2000 roku.

Chociaż na północy Norwegii śniegu nie brakuje, jej najcieplejsza, południowa część na białe święta nie powinna liczyć. Synoptycy nie spodziewają się w kolejnych dniach w tym rejonie większych opadów śniegu.

Źródło: VG.no, Newsinenglish.no

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni