Pogodowy rekord w Skandynawii. Takiej sytuacji nie było od prawie stu lat

Pogoda Jakub Wojciechowski / polsatnews.pl

Zimno jak w Skandynawii? Nie tym razem. W stolicy Norwegii o tej porze roku jeszcze nie notowano tak wysokich temperatur. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura w Oslo nie spadła poniżej 8 stopni Celsjusza. Nie notowano tego od początku pomiarów. Poprzedni rekord ciepła w Oslo padł dobę wcześniej.

Mapa Europy z zaznaczonymi obszarami o podwyższonej temperaturze oraz panorama nocnego Oslo.
Christoffer Engstrom/Unsplash/WXCHARTS
Na południu Norwegii pojawiają się rekordowe anomalie ciepła. To była najcieplejsza noc w grudniu
  • W Oslo odnotowano dwie rekordowo ciepłe noce z rzędu
  • Temperatura w nocy w stolicy Norwegii nie spadłą poniżej 8 stopni Celsjusza
  • Południe Norwegii doświadcza znacznie wyższych niż zwykle temperatur

W grudniu w norweskiej stolicy bywało już ciepło, ale nie tak jak ostatnio. Przez dwie noce z rzędu zanotowano rekordowe temperatury. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Oslo było nie mniej niż 6,9 st. C. Dobę później noc przyniosła wartości na poziomie minimum 8 stopni.

Najcieplejsza noc w Oslo od prawie 100 lat

- Nigdy wcześniej o tej porze roku pogoda nie była tak łagodna - powiedział klimatolog Jostein Mamen, komentując wyniki pomiarów dla serwisu VG.

 

Temperatura zmierzona w Oslo przez całą noc nie spadła poniżej 8 stopni, a miejscami wynosiła 8,1, 8,2 st. C. Specjalista dodał, że odpowiada za to nie ciepły wiatr fenowy, lecz napływ ciepłego powietrza z południa Europy.

 

ZOBACZ: Meteorolodzy zapowiadają anomalie. W 2026 r pogoda w Polsce zaskoczy

 

Norweski Instytut Meteorologiczny prowadzi pomiary w Oslo nieprzerwanie od 1937 roku. Po raz pierwszy zanotował tak ciepłą noc w drugiej połowie grudnia.

 

Dodatnia anomalia temperatur utrzymuje się w wielu miejscach Europy, w tym na południu NorwegiiWXCHARTS
Dodatnia anomalia temperatur utrzymuje się w wielu miejscach Europy, w tym na południu Norwegii

 

Południe Norwegii doświadcza znacznie wyższych niż zwykle temperatur. Jak informuje tamtejsze Centrum Usług Klimatycznych ten region kraju na przestrzeni dekad wyraźnie się ogrzał. Od okresu 1961-1990 do 1991-2020 średnia temperatura wzrosła tam o 1,1 st. C.

Rekordy padały jeden po drugim. W przeszłości też bywało ciepło

To były dwie najcieplejsze grudniowe noce w historii pomiarów prowadzonych w Oslo, jednak w historii notowano już podobne, choć nie tak wysokie wartości.

 

ZOBACZ: Potężne mrozy wróciły do największego kraju świata. -50 na termometrach

 

Wcześniej najcieplejsza była noc z 20 grudnia 2015 roku, kiedy w stolicy kraju temperatura nie spadła poniżej 6,7 st. C. Kilka dekad temu było jednak na termometrach nieco więcej. 3 grudnia 1953 roku było 7,8 stopnia. Dokładnie ten sam rezultat został powtórzony 6 grudnia 2000 roku.

 

Chociaż na północy Norwegii śniegu nie brakuje, jej najcieplejsza, południowa część na białe święta nie powinna liczyć. Synoptycy nie spodziewają się w kolejnych dniach w tym rejonie większych opadów śniegu.

 

Źródło: VG.no, Newsinenglish.no

 

