"Młode świnie" podsycają "histerię". Putin uderza w zachodnich polityków

Jak podje Reuters, Władimir Putin "oskarżył europejskich polityków - których określił jako 'młode świnie' - o podsycanie histerii wokół potencjalnej wojny z Rosją". - Wielokrotnie powtarzałem, że to kłamstwo, bzdury, po prostu bzdury - mówił w środę podczas spotkania w resorcie obrony.

Rosja. Władimir Putin wygłosił oświadczenie. Uderzył w Zachód

Prezydent Rosji próbował przekonywać, że Moskwa "zawsze dążyła do znalezienia rozwiązań dyplomatycznych w trudnych sytuacjach". Podkreślał, że to państwa Zachodnie wspierają władze w Kijowie. - Nieustannie napływa pomoc wojskowa na dużą skalę, doradcy, instruktorzy i najemnicy przybywają, a dane wywiadowcze są na bieżąco - wymieniał, cytowany przez TASS.

- Dziś na Zachodzie nie ma czegoś takiego jak cywilizowana rodzina – istnieje tylko całkowita degradacja - dodał. kontynuował swoją narrację, że wojna na Ukrainie została rozpoczęta "siły niszczycielskie w Kijowie, a w istocie przez Zachód." - Próbujemy tylko to zakończyć, powstrzymać - powiedział.

Według niego państwa zachodnie stosowały "destrukcyjne środki wpływu", żeby ingerować w "politykę wewnętrzną Rosji, celowo tworząc narzędzia do destabilizacji sytuacji politycznej". - Wszystkie próby Zachodu zniszczenia Rosji całkowicie zawiodły - stwierdził.

Oresznik i Buriewiestnik. Putin podkreśla potencjał nuklearny

W wygłoszonym propagandowym oświadczeniu poza zapewnieniami o pokojowym nastawieniu Federacji Rosyjskiej wobec Zachodu, Putin jednocześnie poświęcił wiele miejsca rosnącemu potencjałowi militarnemu.

Zapowiedział, że do końca tego roku wprowadzony do służby bojowej zostanie system rakietowy Oresznik, czyli pocisków średniego zasięgu (IRBM). Poza tym zapewnił, że kontynuowane będą prace nad Buriewiestnikiem, pociskiem manewrujący z eksperymentalnym napędem jądrowym, który w założeniu ma zapewnić nieograniczony zasięg.

Przywódca Rosji nie zapomniał też postraszyć potencjałem atomowym. Przekazał, że strategiczne siły nuklearne Rosji nadal będą odgrywać kluczową rolę w odstraszaniu.

- Nasza tarcza nuklearna jest bardziej zaawansowana niż u jakiejkolwiek innej oficjalnej potęgi nuklearnej - powiedział. Przekonywał, że Rosja dysponuje nowymi systemami uzbrojenia, których "nikt inny na świecie nie posiada i nikt inny nie będzie miał w najbliższym czasie".

