Kiedy ogłoszono w 2010 roku plany stworzenia Forest City, świat biznesu zaczął się przyglądać tematowi z zainteresowaniem. Gdy chiński deweloper Country Garden zakończył w 2016 roku realizację kosztującą 100 mld dolarów, miało tam zamieszkać 700 000 osób, ale ostatecznie zdecydowało się na to zaledwie 1,1 proc. tej liczby - donosi portal Far Out. Co dalej z mega miastem położonym w Malezji?

Miasto, które miało pomieścić 700 tys. ludzi

Forest City powstało na początku poprzedniej dekady u południowego wybrzeża Malezji, przy granicy z Singapurem. Projekt realizowany przez chińskiego giganta Country Garden był jedną z większych zagranicznych inwestycji kapitału w regionie Azji Południowo-Wschodniej.



Za ogromne pieniądze usypano sztuczne wyspy w cieśninie Johor, na których wyrosły dziesiątki wieżowców. Plany zakładały powstanie pełnoprawnego miasta: z dzielnicami mieszkaniowymi, centrami handlowymi, biurami, szkołami i zieloną infrastrukturą. Forest City miało stać się domem dla 700 tys. mieszkańców, głównie zamożnych inwestorów oraz pracowników dojeżdżających do Singapuru.

Google Maps Forest City w Malezji, projekt zrealizowany przez Country Garden, mierzy się z problemami wyludnienia

Zamiast tętniącej życiem metropolii powstało miasto niemal bez ludzi. Według szacunków obecnie zamieszkuje je około 1,1 proc. planowanej populacji.

Futurystyczna wizja zderzona z rzeczywistością

"Nie zależało mi na wpłacie depozytu, nie zależało mi na pieniądzach. Po prostu musiałem się stąd wydostać" - przyznaje dawny mieszkaniec Forest City w rozmowie z BBC.

ZOBACZ: Polscy naukowcy ostrzegają przed nowym pasożytem. Pochodzi od szopa pracza

Projekt od początku był uzależniony od zagranicznego popytu. To okazało się jego słabością. W kolejnych latach na inwestycje spadła seria ciosów:

Pekin zaostrzył kontrolę odpływu kapitału za granicę

Malezja wprowadziła bardziej restrykcyjne zasady zakupu nieruchomości przez cudzoziemców

pandemia praktycznie zamroziła zagraniczne inwestycje

lokalny rynek zaczął zmagać się z nadpodażą drogich mieszkań

Dodatkowo pojawiły się kwestie środowiskowe. Lokalne społeczności rybackie skarżyły się na degradację wybrzeża i spadek liczby ryb.

Efekt? Niezagospodarowane wieżowce, niemal puste ulice, niewydolna infrastruktura. Forest City zaczęto postrzegać jako symbol przeinwestowania.

Rząd się nie poddaje i szykuje zachęty dla najbogatszych

Choć projekt w swojej pierwotnej formie okazał się nietrafiony, malezyjski rząd nie zamierza całkowicie go porzucać. Zdecydowano się na zmianę strategii. Ogłoszono utworzenie Forest City Special Financial Zone (FCSFZ) - specjalnej strefy finansowej, której zadaniem ma być przyciągnięcie kapitału, a nie mieszkańców.

Nowa koncepcja zakłada stworzenie wyspecjalizowanego centrum usług finansowych, skoncentrowanego na zarządzaniu majątkiem, inwestycjach i transferach zagranicznych.

ZOBACZ: Banalny nawyk ma wpływ na zdrowie serca i długość życia. Potwierdzają to badania

Ważnym elementem nowej strategii jest ogłoszony niedawno program zachęt skierowany do Single Family Offices (SFO), czyli wyspecjalizowanych podmiotów zarządzających majątkiem pojedynczych, bardzo zamożnych rodzin.

Malezja chce zaproponować im konkurencyjną alternatywę wobec Singapuru, który w ostatnich latach stał się jednym z najważniejszych hubów dla biur rodzinnych. Oprócz tego, w grę wchodzą m.in. ulgi podatkowe.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl