Kreml wyraził oczekiwanie, że strona amerykańska przekaże informacje o wynikach rozmów, do których doszło w poniedziałek w Berlinie. Dotyczyły one rozwiązania konfliktu w Ukrainie.

- Oczekujemy, że amerykańskie władze poinformują nas o wynikach rozmów z Ukraińcami i Europejczykami, gdy tylko będą gotowe - powiedział podczas briefingu prasowego Dmitrij Pieskow, cytowany przez państwową agencję TASS. Dodał też, że w tym tygodniu nie jest zaplanowane spotkanie w Rosji ze Steve'em Witkoffem, specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa ws. Ukrainy.

Rosyjski dyktator Władimir Putin po raz kolejny powiedział w środę, że "Rosja osiągnie cele specjalnej operacji wojskowej (inwazji na Ukrainę - red.)", a twierdzenia "o zagrożeniu ze strony Rosji są kłamstwem". Mówił też m.in. o gotowości do porozumienia z USA i przedstawicielami Europy - podała agencja Reutera.

W poniedziałek w Berlinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z delegacją amerykańską, a następnie z liderami państw europejskich. Był wśród nich premier RP Donald Tusk. Tematem rozmów był plan pokojowy, ale też gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i jej odbudowa po wojnie.

Jak wynika z oświadczenia, europejscy przywódcy zgodzili się poprzeć "wszelkie decyzje", jakie ostatecznie podejmie prezydent Ukrainy. Wśród gwarancji bezpieczeństwa dla tego kraju, uzgodnionych między USA i Europą, znajduje się kierowana przez UE i wspierana przez USA wojskowa misja chętnych, działająca także na terytorium Ukrainy. Dodano też, że "granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane siłą".

Z europejskimi przywódcami połączył się telefonicznie prezydent USA Donald Trump. - Przeprowadziłem długą rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i rozmawiałem z przywódcami Niemiec, Włoch, NATO, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Norwegii, Danii i Holandii, przeprowadziliśmy bardzo długie i bardzo dobre rozmowy i myślę, że sprawy idą całkiem dobrze - powiedział Trump w trakcie spotkania z dziennikarzami na terenie Białego Domu.

- Myślę, że jesteśmy teraz bliżej (rozwiązania w sprawie Ukrainy - red.) niż kiedykolwiek wcześniej i zobaczymy, co da się zrobić - dodał.

