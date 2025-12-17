Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja w Polsat News

W środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" pojawi się minister funduszy i polityki regionalnej oraz wiceprzewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Prowadzący Grzegorz Kępka porozmawia z gościem o bieżącej sytuacji politycznej w Polsce. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.

W drugiej części programu gościem będzie twórca podcastu Niepoprawny Dyplomata Tomasz Winiarski.

 

