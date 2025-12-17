Dewastują ich pociągi, lecz jest riposta. Kolejarze naklejają słowo TOY
Trójmiejscy kolejarze mówią "dość" i idą na wojnę z grafficiarzami. Po ostatnim akcie wandalizmu SKM zdecydowały się na nietypową akcję - pomazane składy będą TOY-ować. Tajniki sprytnego patentu z północy Polski relacjonowała Anna Gonia-Kuc.
- Nie pokażemy tych pracy specjalnie, bo dla grafficiarzy to chwała i sława jak widzą pociągi ze swoimi nazwami, bo one najczęściej pojawiają się na wagonach. Te wagony są za nami, ale tego nie pokażemy, żeby w środowisku bandytów zdobyło chwałę - relacjonowała reporterka Polsat News.
W rozmowie z dziennikarką problem omówił przedstawiciel Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, która po ostatnim akcie wandalizmu postanowił walczyć z przestępcami ich bronią.
- Proszę sobie wyobrazić, że zostawiamy auto pod domem na noc, a rano je zastajemy pomalowane i ktoś mówi, że to jest sztuka. Nie, to są bandyci, którzy często włamują się na teren kolejowy bez zezwolenia, bazgrolą jakieś podpisy i niezrozumiałe, jakie bohomazy, trudno znaleźć w tym artyzm. Pociągi są zniszczone - relacjonował Marcin Józefowicz.
WIDEO: SKM idzie na wojnę z grafficiarzami. TOY w akcji
Grafficiarze niszczą pociągi SKM Trójmiasto. Zeszłoroczne naprawy za milion złotych
Jest jednak patent, który ma szansę na zmianę postawy przestępców. To TOY, który na antenie zaprezentowała Anna Gonia-Kuc. - Po angielsku to słowo oznacza zabawkę, ale w slangu grafficiarzy to coś, co jest słabe, zniszczone, coś, co zrobił początkujący. Takie naklejki pojawią się na składach, znajdzie się na na nich podpis z informacją o zniszczeniu przez wandali - relacjonowała reporterka.
Sama naprawa jest droga i pracochłonna. Im świeższa farba tym taniej się ją usuwa, problem pojawia się dopiero, gdy zaschnie. "Dzieło" grafficiarzy musi być wtedy zerwane razem z lakierem. Dodatkowo na składach jest wiele ważnych naklejek i informacji, które można porównać z tablicą rejestracyjną auta.
Tylko w zeszłym roku koszt takich napraw wyniósł milion złotych, w tym roku wiadomo, że liczba takich dewastacji jest dwa razy wyższa.
