- Nie pokażemy tych pracy specjalnie, bo dla grafficiarzy to chwała i sława jak widzą pociągi ze swoimi nazwami, bo one najczęściej pojawiają się na wagonach. Te wagony są za nami, ale tego nie pokażemy, żeby w środowisku bandytów zdobyło chwałę - relacjonowała reporterka Polsat News.

W rozmowie z dziennikarką problem omówił przedstawiciel Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, która po ostatnim akcie wandalizmu postanowił walczyć z przestępcami ich bronią.

- Proszę sobie wyobrazić, że zostawiamy auto pod domem na noc, a rano je zastajemy pomalowane i ktoś mówi, że to jest sztuka. Nie, to są bandyci, którzy często włamują się na teren kolejowy bez zezwolenia, bazgrolą jakieś podpisy i niezrozumiałe, jakie bohomazy, trudno znaleźć w tym artyzm. Pociągi są zniszczone - relacjonował Marcin Józefowicz.

Grafficiarze niszczą pociągi SKM Trójmiasto. Zeszłoroczne naprawy za milion złotych

Jest jednak patent, który ma szansę na zmianę postawy przestępców. To TOY, który na antenie zaprezentowała Anna Gonia-Kuc. - Po angielsku to słowo oznacza zabawkę, ale w slangu grafficiarzy to coś, co jest słabe, zniszczone, coś, co zrobił początkujący. Takie naklejki pojawią się na składach, znajdzie się na na nich podpis z informacją o zniszczeniu przez wandali - relacjonowała reporterka.

Sama naprawa jest droga i pracochłonna. Im świeższa farba tym taniej się ją usuwa, problem pojawia się dopiero, gdy zaschnie. "Dzieło" grafficiarzy musi być wtedy zerwane razem z lakierem. Dodatkowo na składach jest wiele ważnych naklejek i informacji, które można porównać z tablicą rejestracyjną auta.

Tylko w zeszłym roku koszt takich napraw wyniósł milion złotych, w tym roku wiadomo, że liczba takich dewastacji jest dwa razy wyższa.

