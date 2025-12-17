Były wicepremier z PiS kontra 350 km/h na kolei. "Ludzie będą się bali wsiąść"

Polska

- Tusk rządzi źle, wyrządza olbrzymie szkody Polsce. CPK jest cofnięte cztery lata i jest okrojone. Po co nam pociągi jadące 350 km/h? Kto będzie tym jeździł? Ludzie się będą bali wsiąść do takiego pociągu - powiedział w "Graffiti" Piotr Gliński. Były wicepremier, a obecnie poseł PiS wyznał, że sam jest zwolennikiem "spokojnej jazdy w przewidywalnych warunkach".

Piotr Gliński siedzi na tle rozmytego obrazu szybkiego pociągu na torach.
Polsat News/ PKP Intercity
Piotr Gliński o KDP: Po co nam pociągi jadące 350 km/h?

Gościem środowego wydania "Graffiti" był Piotr Gliński. Poseł PiS, a w przeszłości wicepremier był dopytywany o ostatnie głośne wypowiedzi polityków prawicy, którzy sugerowali, że w zestawieniu Donald Tusk-Grzegorz Braun to właśnie premier jest groźniejszą postacią. 

 

- (Donald) Tusk rządzi źle, wyrządza olbrzymie szkody Polsce i szanse rozwojowe. CPK jest cofnięte cztery lata i jest okrojone. Po co nam  pociągi jadące 350 km/h? Kto będzie tym jeździł? Ludzie się będą bali wsiąść do takiego pociągu, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy wojnę za granicą - powiedział Gliński.

 

- Nie przesadza pan? - dopytywał prowadzący Marcin Fijołek.

 

- Oczywiście, że nie przesadzam. Nie przesadzam, mamy polskie pociągi, które jeżdżą 250, 230 km/h i trzy fabryki pociągów, a oni kupują niemieckie pociągi. To jest ustawka, to jest skandal i to jest granda - grzmiał w programie Polsat News. 

Kolej Dużych Prędkości. Piotr Gliński: Ja sobie wolę spokojnie pojechać

Prowadzący "Graffiti" ocenił jednak, że "argument ze strachu przed wejściem do pociągu jadącego 350 km/h jest, delikatnie mówiąc, kontrowersyjny".

 

- A ja tak, ja sobie wyobrażam, że to może być. Ja sobie wolę spokojnie pojechać w takich warunkach, które są no jakby przewidywalne, a przede wszystkim wszystko bym dał, żebyśmy mogli jeździć polskimi pociągami, skoro są trzy fabryki pociągów w Polsce. A Tusk kupuje niemieckie - kontynuował Piotr Gliński. 

 

 

- Tracimy także szanse rozwojowe w wielu innych obszarach. Mieliśmy właśnie kupić dla Pesy fabrykę hiszpańską pociągów. Tusk był w to zaangażowany i co? I nic. To z Tuskiem tak jest, że nic nie dowozi. Nic nie dowozi dla Polski. Dla Niemiec jak najbardziej - spointował tę kolejową część wypowiedzi były wicepremier.

 

Do słów Piotra Glińskiego odniósł się w sieci minister infrastruktury Dariusz Klimczak, pisząc: "Drezyna PLUS. Oferta Piotra Glińskiego, wicepremiera, co się boi jeździć szybką koleją! Czyli wszystko się wyjaśniło. Wiemy dlaczego PiS nie potrafiło kupić ekspresowych pociągów piętrowych, taboru high-speed oraz dlaczego nie kupił ani 1 m2 ziemi pod Kolej Dużych Prędkości! P.S.: historia zna już takich, którzy mieli lęk przed rozwojem technicznym. Dobrze, że w Polsce odsunęliśmy ich od władzy". 

CPK na nowo. Premier ogłasza nową nazwę

Po zmianie władzy jeden z kluczowych projektów Prawa i Sprawiedliwości - Centralny Port Komunikacyjny - został utrzymany, jednak został on w pewnej części zmieniony. Zwiększono między innymi maksymalną prędkość eksploatacyjną z 250 do 350 km/h na projektowanych liniach kolejowych.

 

ZOBACZ: PKP Intercity kupi szybkie pociągi niezależnie od CPK. Jest zgoda

 

"Spółka stawia na pełne wykorzystanie parametrów infrastruktury, stworzenie atrakcyjnej oferty przewozowej i oszczędność czasu pasażerów. To właśnie znaczące skrócenie czasów przejazdu było podstawowym źródłem sukcesu Kolei Dużych Prędkości w Europie" - przekonywano w komunikacie w połowie roku.

 

Według wstępnych szacunków skrócony czas przejazdu koleją dużych prędkości z Warszawy do Poznania ma wynosić poniżej 100 minut, a z Warszawy na nowe lotnisko 15-17 minut.

 

Nowością lotniskową częścią projektu CPK ma być także jego nazwa. - Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili - ogłosił w piątek premier. Donald Tusk oznajmił, że "Centralny Port Komunikacyjny" zostaje przemianowany na "Port Polska".

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Domański zmienił zdanie ws. przyjęcia waluty euro. "Powiem bardzo otwarcie"
Piotr Białczyk / wka / polsatnews.pl / Polsat News
Czytaj więcej
CPKDONALD TUSKPIOTR GLIŃSKIPISPOPOCIĄGIPOLSKAPORT POLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 