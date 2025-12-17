Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, mówiąc w środę w Sejmie o sprawie odrzucenia weta ws. tzw. ustawy łańcuchowej ocenił, że nie chodzi o dobro zwierząt. - Gdyby chodziło o dobro zwierząt, to zajęlibyśmy się projektem prezydenckim - dodał.

Bogucki nawiązał do wpisu premiera Donalda Tuska na platformie X, który odnosząc się do weta prezydenta napisał: "I co ci psy zawiniły?".

- Mógłbym zapytać dzisiaj: a co panu zawinili pacjenci, którzy nie mogą dostać się do lekarza? A co panu zawiniły dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, których pan chce pozbawić tak naprawdę w większości darmowych leków? Co panu zawinili ci pracownicy sądów, którzy wywiesili tutaj transparent i proszą o podwyżki? Wreszcie, co panu zawinili pana wyborcy, że pan nie potrafił spełnić swoich obietnic? - pytał z mównicy szef KPRP.

Sejm. Bogucki do Tuska: Na czyim łańcuchu pan był?

Bogucki przypomniał także wpis Donalda Tuska, który 8 grudnia został opublikowany na Facebooku: "Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja".

- Czym to, panie premierze jest, jak nie podłością - mówił Bogucki. - Gdybym chciał być złośliwy, to bym zapytał, na czyim był pan łańcuchu kilkanaście czy kilka lat temu? Na czyim łańcuchu pan wtedy był, kiedy nazywano pana ich człowiekiem w Warszawie? Ruska propaganda. Kiedy pan mówił, że pan będzie pilnował, żeby razem z premierem Putinem nie sypać piachu w tryby, to po czyjej stronie pan był, na czyim pan był łańcuchu? – mówił.

ZOBACZ: Głosowanie nad wetem ws. "ustawy łańcuchowej". Sejm zdecydował

"PiS potulnie podkulił ogon i podtrzymał weto prezydenta. Symboliczna kapitulacja Kaczyńskiego - nie miał odwagi stanąć w obronie zwierząt i uciekł przed głosowaniem. Tylko psów żal" - Tusk skomentował głosowanie na platformie X.

Tzw. ustawa łańcuchowa. Sejm podtrzymał weto prezydenta

Sejm głosował w środę nad odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, tzw. ustawy łańcuchowej, która wprowadzała zakaz trzymania psów na uwięzi.

Za odrzuceniem zagłosowało 246 posłów, 192 było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. Zgodnie z przepisami, aby ponownie uchwalić ustawę i zarazem odrzucić weto prezydenta, potrzebna była większość 3/5 głosów - w tym przypadku 263 głosy.

ZOBACZ: Donald Tusk ogłosił decyzję ws. przyszłości CPK. "Złe skojarzenia"

W głosowaniu nie wzięło udział 22 posłów, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Za odrzuceniem weta zagłosowało 155 posłów z KO, 31 z PSL, 31 z Polski 2050, 21 z Lewicy, czterech z Razem oraz czterech niezrzeszonych. Przeciw głosowało 175 posłów z PiS, 10 z Konfederacji, czterech z Republikanów, dwóch z Konfederacji Korony Polskiej oraz jeden niezrzeszony.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni