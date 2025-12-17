Anomalia w Zakopanem. Górale mają ciepło, wszystko widać na termometrze
W środę przed 9:00 temperatura w Zakopanem sięgnęła 12 stopni, co uczyniło stolicę Tatr najcieplejszym miastem w Polsce. Wszystko to za sprawą wiatru fenowego, który przez różnicę w ciśnieniu atmosferycznym po obu stronach gór może ogrzewać opadającą masę w powietrza w tempie nawet jednego stopnia na 100 metrów.
Przyczyną wysokich temperatur w miejscu, gdzie te są często najniższe, jest napływ powietrza fenowego, czyli ciepłego i suchego wiatru wiejącego z gór w doliny. Zjawisko nazywane u nas wiatrem halnym zachodzi, gdy po nawietrznej gór panuje niższe ciśnienie powietrza niż po zawietrznej.
Wstępujące powietrze szybko się ochładza, jednak po przekroczeniu szczytu i zejściu z gór w doliny błyskawicznie dochodzi do wzrostu temperatury. Ciepła masa powietrza jest sucha, a im wyższy szczyt, tym do większych wzrostów temperatur może dochodzić.
Gdy w Zakopanem temperatura sięga 12 st. C, nad morzem termometry pokazują okolica zera. W oddalonym o nieco ponad 100 km od Zakopanego Krakowie temperatura to aktualnie -3 st. C.
Środa bez opadów. Temperatury poza Zakopanem maksymalnie 7-8 st. C
W ciągu dnia warunki w całym kraju mają się jednak unormować i maksymalna temperatura wyniesie 7-8 st. C. Na przejaśnienia można liczyć na południu kraju, większe zachmurzenie będzie utrzymywać się na północy. Na Suwalszczyźnie, Kujawach i Wielkopolsce mgły i zamglenia, które lokalnie ograniczą widoczność do 200 metrów.
W całym kraju środa upłynie bez opadów. Na barometrach w Warszawie 1006 hPa.
