Akty dywersji na kolei. Są czerwone noty Interpolu

Prokuratura Krajowa wysłała 7 grudnia do Komendy Głównej Policji wnioski o objęcie czerwoną notą Interpolu dwóch podejrzanych o dywersję w Polsce.

Poszukiwani to dwaj Ukraińcy Jewhenij I. i Ołeksandr K., którzy są podejrzani o dywersję na linii kolejowej w Polsce na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej.

Z działań policji, służb specjalnych i prokuratury bezpośrednio po zdarzeniu wynika, że "osoby te, zanim jeszcze zostały ustalone, opuściły nasz kraj". - Kierunek, który ujawniliśmy, to Białoruś - informowała wcześniej rzecznik prasowa KGP insp. Katarzyna Nowak.

Objęcie czerwoną notą Interpolu oznacza, że podejrzani będą ścigani na terytorium ponad 190 krajów, a każdy kraj, który ujawni osobę poszukiwaną czerwoną notą u siebie, zobligowany jest ją zatrzymać i przekazać stronie polskiej.

Akty dywersji na kolei. Śledztwo prokuratury

W weekend, 15-16 listopada, na trasie Warszawa - Dorohusk doszło do aktów dywersji. W Mice (woj. mazowieckie, pow. garwoliński - red.) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie - red.), w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Poszukiwanym prokuratura postawiła zarzuty dotyczące dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o zarzut kwalifikowany z trzech artykułów - dotyczący odmiany szpiegostwa w postaci aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i używania materiałów wybuchowych. Grozi za to dożywocie.

24 listopada rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował, że prokurator przedstawił zarzut pomocnictwa w sprawie aktów dywersji Wołodymyrowi B. To trzecia osoba z zarzutami w tej sprawie. Mężczyzna trafił do aresztu.

Deklaracja białoruskiego MSZ. "Będzie rozpatrzona prośba o przekazanie"

W listopadzie rzecznik białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rusłan Barankou oświadczył, że Białoruś przyłączyła się do poszukiwań osób podejrzewanych o przeprowadzenie dywersji na terytorium Polski.

Podkreślił, że jeśli zostanie ustalone miejsce pobytu tych osób na Białorusi, zostaną one zatrzymane i "zgodnie z obowiązującą procedurą i z uwzględnieniem wszystkich związanych ze sprawą okoliczności będzie rozpatrzona prośba o przekazanie ich stronie polskiej". Zaznaczył, że na razie potwierdzono fakt ich wjazdu do Białorusi, gdzie już trwają intensywne poszukiwania.

