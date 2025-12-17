19-letni druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowicach zginął w wypadku samochodowym w miejscowości Dołgie (woj. zachodniopomorskie). Tragiczną wiadomość o śmierci 19-latka jako pierwsi przekazali jego koledzy z jednostki.



"Z wielkim smutkiem i bólem informujemy, że tragicznie zginął nasz druh, świeżo upieczony strażak-ratownik"- napisali strażacy z OSP w Ostrowicach w mediach społecznościowych.

Tragiczny wypadek z udziałem strażaka. Policja bada sprawę

Wypadek wydarzył się w środę rano. - 19-latek jechał samochodem osobowym marki Seat, wypadł z drogi i uderzył w drzewo - przekazała Interii aspirant Karolina Żych z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.



Siła uderzenia była tak duża, że mężczyzna zginął na miejscu.

- Trwa postępowanie mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności wypadku - dodała policjantka. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratury.



Jak przekazali strażacy we wpisie, 19-latek ukończył podstawowy kurs strażaka-ratownika w maju 2025 roku. Od tego czasu brał aktywny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeniach oraz zawodach sportowo-pożarniczych.

"Jego śmierć jest ogromną stratą". Druhowie żegnają zmarłego strażaka

Druhowie podkreślają, że 19-latek zawsze wykazywał się odpowiedzialnością, zaangażowaniem i gotowością do niesienia pomocy innym.



Był także bardzo aktywny w pracach gospodarczych na terenie jednostki i regularnie uczestniczył w szkoleniach, nieustannie poszerzając swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa.



"Odszedł od nas druh, na którego zawsze mogliśmy liczyć. Jego śmierć jest ogromną stratą dla naszej jednostki i całej społeczności" - dodano we wpisie. Strażacy złożyli rodzinie, bliskim i przyjaciołom zmarłego kondolencje.

